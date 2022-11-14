Тернопільський суд призначив чотири роки ув'язнення колишньому поліцейському, який закривав справи про п'яне водіння. Правоохоронець вносив неправдиві дані у систему Нацполіції про начебто закриття судом таких справ через закінчення строків. Завдяки йому семеро обвинувачених уникнули покарання за нетверезе водіння.

Про вирок Тернопільського міськрайонного суду стало відомо у понеділок, 14 листопада, після повідомлення прес-служби прокуратури Тернопільщини. Чоловік працював на посаді начальника сектору реагування патрульної поліції одного з відділень поліції Тернопільщини.

Слідчі встановили, що правоохоронець упродовж 2018-2019 років умисно вносив до інформаційної підсистеми «Адміністративна практика» відомості про закриття судом справ про п'яне водіння через начебто закінчення строків на момент розгляду. Насправді такі судові рішення не виносились.

«Семеро осіб, стосовно яких склали адмінпротоколи про керування автомобілем у стані алкогольного сп’яніння, змогли уникнути покарання», – йдеться у повідомленні. Чи отримував він за це хабарі, наразі невідомо.

Екс-правоохоронцеві інкримінували порушення ч.1 і ч.3 ст. 362 ККУ (несанкціонована зміна інформації). Суд визнав його винним і призначив чотири роки ув'язнення. Наразі вирок не набрав законної сили, його можна оскаржити в апеляційному суді.