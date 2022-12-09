Поліцейський втік з місця аварії, де були травмовані люди

Колишнього поліцейського з Львівщини засудили за смертельну аварію, в якій загинули троє людей. Суд присудив йому 9 років позбавлення волі. Про це повідомили 9 грудня у Генпрокуратурі. Також він має сплатити 3,5 млн грн компенсації постраждалим.

Нагадаємо, трагічна ДТП трапилася у квітні 2022 року у Мостиськах на трасі Львів-Шегині. Тоді ще чинний начальник сектору райвідділу поліції за кермом автомобіля Renault виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся з легковим автомобілем ВАЗ. У ДТП загинули троє людей, ще двоє отримали травми різної тяжкості. Після аварії сам поліцейський втік з місця події.

Як пояснили ZAXID.NET у Львівській обласній прокуратурі, поліцейського розшукали на другий день після аварії. Аналізи крові на той час не показали наявності алкоголю чи наркотиків. Тому цей факт не з’ясований через неможливість доведення вини.

Підсудного визнали винним у порушенні правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель кількох людей, та у завідомому залишенні у небезпеці (ч. 3 ст. 286, ч. 1 ст. 135 КК України). Мостиський районний суд 7 грудня засудив поліцейського до 9 років позбавлення волі із позбавленням права керувати транспортними засобами на 3 роки. Засуджений визнав свою вину, також він має сплатити компенсацію травмованим та родичам загиблих – двом по 1 млн грн, трьом – по 500 тис. грн.

Весь час розслідування поліцейський був в СІЗО. На момент аварії він займав посаду т.в.о. начальника сектору одного із районного відділів поліції. Після ДТП його відсторонили від посади, а згодом звільнили. Як тоді інформував ZAXID.NET, аварію скоїв капітан поліції, керівник сектору кадрового забезпечення Яворівського відділу поліції Юрій Т.