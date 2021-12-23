Наприкінці вересня 2021 році Олександр Бородай став депутатом Держдуми РФ від путінської партії «Єдина Росія»

Колишній ватажок терористичної організації «ДНР», депутат російської Держдуми Олександр Бородай придбав апартаменти у Дубаї вартістю близько 450 тис. євро (близько 14 млн грн). Це він зробив майже одразу після того, як виїхав з ОРДЛО та повернувся до Росії. Про це йдеться в опублікованому 22 грудня розслідуванні команди російського політика Олексія Навального.

Згідно із базою даних власників нерухомості в Об’єднаних Арабських Еміратах, екс-ватажку бойовиків належить 104-метрова квартира у житловому комплексі Grandeur Residences, що на штучному острові Палм-Джумейра у формі пальми. Апартаменти у Дубаї бойовик придбав у 2015 році – наступного року після того, як він пішов з посади так званого «прем’єр-міністра ДНР».

Водночас, апартаменти у Дубаї не єдина покупка Бородая. Як вказують соратники Навального, екс-ватажок терористів у тому ж 2015 році купив квартиру на 142 м2 у престижному районі Москви. Її ринкова вартість – 100 млн рублів (близько 39 млн грн). Вже у 2021 році Бородай придбав новий автомобіль Lexus за 5,6 млн рублів (понад 2 млн грн). У самій декларації у ватажка вказаний дохід у 0 рублів.

Хто такий Олександр Бородай

Олександр Бородай – російський політтехнолог, якого вважають одним з ідеологів «російського світу». Крім участі в керівництві угрупованням «ДНР», він навесні 2014 року також брав участь у захопленні Росією українського Криму. В Україні йому оголошена підозра за статтею Кримінального кодексу про створення терористичної організації, він перебуває в розшуку, суд встановив йому арешт як запобіжний захід у разі затримання.