Інцидент стався у Новодністровську у лютому 2021 року

48-річного мешканця Новодністровська посадили на 10 років за підрив гранати у квартирі, внаслідок чого загинула 51-річна жінка. Інцидент стався у лютому 2021 року, коли обвинувачений з цивільною дружиною прийшов до власника квартири повернути банку помідорів, посварився з ним і кинув у кухню бойову гранату. Від вибуху загинула 51-річна співмешканка власника квартири. У суді чоловік свою вину у вбивстві жінки визнав лише частково, пояснивши, що не хотів вбивати і не знав, що на кухні хтось є. Окрім ув’язнення, суд зобов’язав обвинуваченого виплатити 400 тис. грн моральної шкоди.

Про вирок 48-річному мешканцю Новодністровська у понеділок, 26 вересня, повідомила прес-служба прокуратури Чернівецької області. Як зазначається у вироку суду, обвинувачений Іван Пирх у 2015 році служив в зоні АТО в Луганській області та привіз із собою гранату. Вбивство жінки у квартирі Новодністровська сталося 22 лютого 2021 року під час побутового конфлікту. Від вибуху 51-річна співмешканка власника квартири отримала травми, несумісні з життям.

У суді Іван Пирх стверджував, що не хотів вбивати жінку та не знав, що вона перебуває на кухні. Свою вину чоловік визнав лише частково. Пояснив, що прийшов до 57-річного господаря квартири разом з цивільною дружиною повернути банку консервованих помідорів, які раніше співмешканка власника дала жінці, а той почав телефонувати і вимагати, щоб консервацію повернули. Іван Пирх сказав господарю квартири не ображати його цивільну дружину, чоловіки посварилися і під час конфлікту колишній військовий кинув на кухню гранату. Далі поліцію викликали сусіди. Обвинувачений пояснив суду, що дуже шкодує про вчинене та розкаюється.

Відтак, колегія суддів Новоселицького районного суду визнала 48-річного Івана Пирха винним у вбивстві жінки. Чоловікові присудили 10 років ув’язнення, а також зобов’язали його компенсувати по 200 тис. грн моральної шкоди потерпілим, а також виплатити їм по 10 тис. грн за адвокатів. Крім того, обвинувачений має відшкодувати майже 20 тис. грн за проведення експертиз. Термін ув’язнення чоловіку рахуватимуть із моменту затримання – з лютого 2021 року. Вирок може бути оскаржений в апеляційному суді протягом 30 днів.