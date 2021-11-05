Ігор Павловський (на фото) був заступником міністра оборони за президентства Петра Порошенка

Колишній заступник міністра оборони, бойовий генерал Ігор Павловський, підозрюваний у справі про продаж для української армії неякісної військової техніки, вийшов із СІЗО під заставу. Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook його адвокат Ростислав Кравець.

Павловського відпустили під заставу розміром у 18 млн грн.

Як повідомляє сайт «Бабель», заставу було внесено сьогодні. Одразу ж були оформлені усі необхідні документи, було отримано підтвердження про надходження грошей та відправлено документи до СІЗО.

фото Ростислава Кравця

Також представник Павловського розповів, що тепер на черзі оскарження підозри та запобіжного заходу. Адвокат розповів, що разом із Павловським під заставу відпустили голову правління заводу «Кузня на Рибальському» Валерія Шандру, який також є підозрюваним у справі.

Гроші, необхідні для застави, зібрав фонд Петра Порошенка разом з ГО «Солідарна справа громад».

«15 млн 900 тис. грн до застави доклала родина попереднього президента Петра Порошенка, а 2 млн 100 тис. грн, як повідомляють у ЄС, зібрали «небайдужі українці через акцію у соцмережах», – йдеться у повідомленні на сторінці «Європейської Солідарності».

Зазначимо, що у липні Павловського заарештували на два місяці з альтернативою внесення застави у сумі понад 475 млн грн. Тоді підозрюваний заявив, що таких коштів в нього немає, а рішення суду він оскаржуватиме. Зрештою, 22 жовтня Київський апеляційний суд встановив заставу розміром у 18 млн грн.

Справа генерала Ігоря Павловського: що відомо

ДБР підозрює колишнього заступника міністра оборони Ігоря Павловського у змові та організації постачання армії у 2016-2018 роках неякісної військової техніки. Крім нього, в цій справі також фігурують двоє екс-чиновників міністерства оборони та директор заводу «Кузня на Рибальському» Валерій Шандра – їм раніше вже обрали запобіжні заходи.

Йдеться про постачання бойових катерів «Кентавр» та автомобілів невідкладної медичної допомоги, які, як вважають слідчі Державного бюро розслідувань, не відповідали встановленим вимогам і не можуть використовуватися в ЗСУ. За підрахунками ДБР, такі дії призвели до заподіяння збитків державі на понад 475 млн грн. Покарання за інкримінованими статтями передбачає від семи до 10 років ув'язнення.

Сам Ігор Павловський усі ці звинувачення заперечує. Він – бойовий генерал, був учасником боїв за Маріуполь у вересні 2014 року. Потім він став заступником міністра оборони і був на цій посаді впродовж 2015-2019 років.

Співвласником двох підприємств, які фігурують у кримінальних провадженнях ДБР, – «Кузня на Рибальському» та «Богдан Моторс» – був екс-президент Петро Порошенко. Тому опозиційна партія «Європейська солідарність», яку він очолює, в переслідуванні Ігоря Павловського вбачає намагання влади прив'язати ім'я Порошенка до звинувачень посадовців у кримінальних і корупційних схемах і вважає підозри ДБР необґрунтованими.