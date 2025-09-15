На Тернопільщини правоохоронці викрили колишнього керівника одного з банків на підробці платіжних карток. Він підробляв кредитки і витрачав з них гроші на власні потреби. Поліцейські встановили, що шахрай встиг викрасти понад 1 млн грн.



За даними слідства, керівник одного з відділень банку в Чортківському районі повідомляв клієнтам, що їм слід уточнити свої дані рахунків або ж змінити паролі до платіжних карток. Під цим приводом банків оформляв людям кредитки, але залишав собі і користувався ними особисто. Шахрай знімав з них готівку через банкомати або оплачував придбані товари та послуги, повідомили в прокуратурі Тернопільщини в понеділок, 15 вересня.

Банкір, користуючись довірою окремих клієнтів, отримував доступ до їх депозитів. «Він вводив потерпілих в оману щодо реального стану рахунку, необхідності переоформлення або тимчасового блокування картки, а отримавши доступ до коштів, знімав їх та користувався як своїми», – зазначили в прокуратурі.

Від його незаконних дій потерпіло 15 людей. Збитки становлять понад 1 млн 117 тис. грн.

Прокурори Тернопільщини оголосили йому підозру за ч. 1-4 ст. 185, ч. 2 ст. 190, ч. 1,2 ст. 200 КК України (таємне викрадення майна, шахрайство та підробка платіжних карток). Санкція всіх цих статей передбачає до восьми років позбавленні волі та штраф в розмірі 170 тис. грн.