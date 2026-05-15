Правоохоронці провели десятки обшуків удома в ексдепутата та його спільників

Правоохоронці оголосили підозру в недостовірному декларуванні та незаконному збагаченні колишньому депутату з Вінниччини. Про це повідомив Офіс генерального прокурора в п’ятницю, 15 травня.

За даними слідства, у деклараціях за 2022–2023 роки політик не вказав майно загальною вартістю понад 31,8 млн грн. Серед незадекларованого – 68 земельних ділянок, чотири будинки, 29 транспортних засобів, АЗС та свинокомплекс.

Слідчі з’ясували, що протягом 2022 року фігурант придбав майна майже на 42 млн грн, зокрема 47 земельних ділянок, будинок і три люксові авто.

«Водночас його офіційні доходи та заощадження становили близько 5,3 млн грн. Таким чином, вартість активів більш ніж на 36 млн грн перевищує підтверджені законні доходи», – ідеться в повідомленні.

Зазначається, що частину земельних ділянок могли оформлювати на інших людей для приховування реального власника та обсягу активів.

Підозрюваного затримали під час спроби втечі до Польщі. У межах обшуків удома в колишнього депутата та його спільників вилучили документи, флешки, чернетки, документи про оформлення майна, а також Mercedes, який може бути пов’язаний із незаконним збагаченням.