Колишнього директора комунального підприємства на Рівненщині підозрюють у видобутку підземних вод без наявності ліцензії, що завдало державі збитків у понад 1,5 млн грн. Про це повідомили 3 серпня у пресслужбі поліції області.

За даними слідства, у 2008 році під час сесії Дубровицької міської ради депутати зареєстрували комунальне підприємство, яке мало видобувати питні підземні води зі свердловин і забезпечувати місто господарсько-питним водопостачанням. Директором установи обрали 66-річного жителя села Берестя.



«Ліцензію установі не надали, але керівник, який ніс повну відповідальність за стан діяльності організації, до 2015 року здійснював незаконний видобуток корисних копалин загальнодержавного значення. Так, внаслідок забору понад 1 млн м. куб. підземних вод без спеціального дозволу на користування надрами, він заподіяв державі збитків на суму 1 510 596 грн», – зазначають у поліції.

Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч.2 ст.240 КК України (незаконний видобуток корисних копалин загальнодержавного значення) та повідомили посадовцю про підозру у вчиненні злочину. За скоєне йому загрожує до трьох років позбавлення волі.