За даними ЦПК, ідеться про ексдиректорку ДП «Укркомунобслуговування» Аллу Сушон

НАБУ і САП повідомили про підозру в одержанні хабаря у вигляді знижки на придбання нерухомості в Києві колишній директорці державного підприємства.​​ Про це в середу, 7 травня, повідомила пресслужба Національного антикорупційного бюро.

Слідчі встановили, що в грудні 2022 року підозрювана підписала договори про надання під забудову землі, яка перебувала у державній власності. За це вона нібито отримала від осіб, пов’язаних з одним із київських забудовників, хабар у вигляді знижки на придбання двох квартир у Києві на понад 3 млн грн.

Таким чином син посадовиці та наближена особа стали власниками житла в київському ЖК за ціною, нижчою від ринкової у понад п’ять разів.

Дії експосадовиці кваліфікують за ч. 4 ст. 368 КК України (одержання неправомірної вигоди).

У НАБУ нагадали, що підозрювана також є фігуранткою іншої гучної справи.

За даними Центру протидії корупції, ідеться про ексдиректорку держпідприємства «Укркомунобслуговування» Аллу Сушон. Вона також обвинувачується у справі про спробу підкупу колишнього віцепрем’єр-міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Олександра Кубракова.



За версією слідства, у серпні-листопаді 2023 року київський забудовник Копистира, змовившись із Сушон, запропонував Кубракову хабар у вигляді 2% площі ЖК, який мали збудувати у Києві. Йдеться про обʼєкти нерухомості площею понад 5200 м2 вартістю понад 170 млн грн.

Хабар пропонували в обмін на те, щоб Кубраков не розривав договори укладені між ДП «Укркомунобслуговування», яке очолювала Сушон, та фірмою Копистири ТОВ «Сітігазсервіс».



Обвинувачених викрили після передачі частини хабаря у вигляді 15 квартир. Справа наразі слухається у ВАКС.