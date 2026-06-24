Оксана Грицюк очолила Службу місцевих автомобільних доріг на Волині у 2020 році

Колишню директорку ДП «Служба місцевих автомобільних доріг у Волинській області» Оксану Грицюк підозрюють у розтраті понад 2 млн грн бюджетних грошей. Суд обрав їй запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

Як повідомила 24 червня Волинська обласна прокуратура, колишня керівниця державного підприємства уклала договір із приватною компанією на виконання робіт із розроблення документації із землеустрою для встановлення меж земельних ділянок у смугах відведення автомобільних доріг місцевого значення.

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За версією слідства, вартість робіт за укладеним договором була суттєво завищеною порівняно з ринковими цінами. Унаслідок цього державному бюджету завдали збитків на понад 2,14 млн грн.

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Правоохоронці офіційно не називають прізвища підозрюваної. Водночас, згідно з даними відкритих джерел, у листопаді 2020 року Службу місцевих автомобільних доріг у Волинській області очолила Оксана Грицюк. Вона перебувала на посаді до грудня 2023 року, після чого директором став Даниїл Масич. Нині підприємство перебуває у стані припинення.

У коментарі «Суспільному» Оксана Грицюк заявила, що оскаржуватиме підозру та запобіжний захід у суді.

«Підозру вручено безпідставно і бездоказово, необґрунтовано. І суд буде на моєму боці», – зазначила вона.

Досудове розслідування триває за ч. 5 ст. 191 КК України (розтрата майна шляхом зловживання службовим становищем). Санкція статті передбачає від семи до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.