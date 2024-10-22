Ексдиректора фірми визнали винним у розкраданні 2 млн грн під час реставрації території собору святого Юра у Львові

Галицький районний суд Львова виніс вирок ексдиректору ТзОВ «Підприємство «Турист» Володимиру Смалюху за службове підроблення та привласнення чужого майна. Його визнали винним у розкраданні 2 млн грн під час реставрації території собору святого Юра у Львові. Підряднику призначили сім років тюрми з конфіскацією усього майна, він також має відшкодувати 2 млн грн у держбюджет.

Як вказано у вироку, який оприлюднили у судовому реєстрі у жовтні 2024 року, Володимир Смалюх очолював ТзОВ «Підприємство «Турист» та у 2018 році уклав договір із управлінням капітального будівництва (УКБ) ЛОДА на впорядкування території обходу собору святого Юра. Загальна вартість робіт, згідно з договором, становить 4,8 млн грн. З цієї суми, за даними правоохоронців, 2 млн грн фірма «Турист» отримала за невиконані роботи та використання матеріалів, які не передбачені кошторисом.

Володимира Смалюха, який був директором ТзОВ «Підприємство «Турист», підозрюють у внесенні неправдивої інформації у службові документи та заволодінні майном, зловживаючи своїм становищем.

У суді обвинувачений свою провину не визнав та заявив, що всі роботи виконували відповідно до проектно-кошторисної документації, а відтак висновки експертиз є некоректними. Він розповів, що всі питання обговорювалися на щотижневих нарадах з головою ЛОДА, із замовником робіт, головними архітекторами проєкту, спеціалістом по технічному нагляду. Смалюх заявив, що клінкерної цегли, яка була передбачена проєктом, не було на ринку, тому вони усно погодили заміну із головним архітектором проєкту та замовником. Висновок експертизи, на думку обвинуваченого, не враховує, що клінкерну цеглу доставляли із Сум до Львова, у собор святого Юра, а це додаткові витрати, які вплинули на збільшення вартості.

На зауваження щодо нестачі ліхтарів, то Володимир Смалюх розповів, що один з них на прохання працівників курії вкоротили. Він припустив, що цей вкорочений ліхтар експерт не побачив. Ексдиректор фірми також відкидає звинувачення щодо неналежного влаштування дощової каналізації.

«Ціна була визначена як тверда договірна по всьому об’єкту згідно ДБН, що зазначено у договорі і тендерній документації. Відповідно до договору отримана і оплата за виконані роботи. Так, замість 80 тисяч гривень за кошторисом, ними було фактично сплачено 400-450 тисяч за машини і механізми, замість 1200 гривень за ліхтар – 8500 гривень. Тобто, так як вони купили клінкерну цеглу дешевше, а інше дорожче, – все відбувалось в межах твердої договірної ціни і порушень ніяких немає», – вважає обвинувачений.

Представники потерпілого, УКБ ЛОДА, зазначили, що акти виконаних робіт підписував їх колишній працівник, який помер до судового розгляду. Про невідповідність виконаних робіт проектно-кошторисній документації цей працівник керівництво ЛОДА не повідомляв.

Справу розглянула суддя Людмила Мироненко, яка дослідила усі докази у цій справі та покази свідків. Зокрема головна архітекторка проєкту підтверджувала, що підрядник спілкувався з нею щодо заміни цегли, бо тієї, що передбачав проєкт, не було на ринку, але вона не знає, чи погодив він ці зміни із ЛОДА.

У вироку вказано, що ця архітекторка здійснювала авторський нагляд та підтвердила можливість заміни клінкерної цегли для дотримання автентичності, але це не є дозволом на зміни в договорі та проектно-кошторисній документації для виконання робіт за бюджетні кошти.

Суддя вказала, що аргументи обвинуваченого про те, що зміни у роботах погоджувались усно із замовником робіт та головними архітекторами проєкту є безпідставними, бо всі зміни у проектно-кошторисну та договірну документацію між сторонами договору як юридичними особами, повинні вноситись лише письмово.

Дослідивши усі матеріали справи суддя Людмила Мироненко визнала Володимира Смалюха винним у службовому підробленні, призначивши рік обмеження волі, але від відбування покарання його звільнили через закінчення термінів давності. За заволодіння майном, зловживаючи службовим становищем, Смалюху призначили сім років тюрми з забороною займатись підприємницькою діяльністю у сфері будівництва, реконструкції та інших робіт на замовлення держорганів чи місцевого самоврядування протягом 3 років.

Окрім цього, усе майно Володимира Смалюха конфіскують у дохід держави, також суд задовольнив цивільний позов УКБ ЛОДА і він має відшкодувати держбюджету 2 млн грн матеріальної шкоди. Вирок ще можна оскаржити, строк відбування покарання рахуватимуть з моменту затримання Смалюха, після набрання вироком законної сили.