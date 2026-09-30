Колишня дружина Германа Галущенко орендувала в Швейцарії квартиру за 9 тис. доларів на місяць

Колишня дружина ексміністра енергетики та юстиції Германа Галущенка, який фігурує у справі «Мідас», орендувала квартиру у швейцарській Женеві за приблизно 9 тис. доларів на місяць. Про це йдеться у розслідуванні проєкту «Схеми», опублікованому у середу, 30 вересня.

За даними Національного агентства з питань запобігання корупції, під час перевірки декларації Германа Галущенка за період від початку 2025 року до 19 листопада – дня його звільнення з посади міністра юстиції – виявили недостовірні відомості на понад 55,5 млн грн. Серед активів, які не вказав Галущенко, виявили квартиру у Швейцарії, яку орендувала його колишня дружина Ольга Богданова.

Проєкт «Схеми» зʼясував, де розташована ця квартира. За даними журналістів, Ольга Богданова орендувала у Женеві квартиру площею 220 м² на набережній Гюстав-Адор в історичному будинку на березі Женевського озера, в одному з найпрестижніших районів міста О-Вів.

Під час перевірки НАЗК Ольга Богданова повідомила, що проживала разом із дітьми у зазначеній квартирі протягом 2025 року на підставі договору оренди, але копію документа не надала. Вартість оренди становила понад 85 тис. швейцарських франків на рік – близько 9 тис. доларів на місяць або 4,5 млн грн на рік. Сам Галущенко стверджував, що у 2022 році розлучився з дружиною, яка опікується спільними дітьми, й нічого не знав про оренду квартири. При цьому, зауважують журналісти, у 2023 році ексміністр вказав у декларації новонародженого сина з документами у Швейцарії.

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Крім того, у 2023 та 2024 роках Ольга Богданова залишала відгуки на гугл-картах про місця, розташовані неподалік набережної. Жінка ділилася враженнями щодо магазину оптики, а також масажного та пірсинг-салонів. «Схеми» зазначають, що це може свідчити про те, що Богданова проживала у вказаній квартирі й до 2025 року. Також вона залишила відгук про відвідування масажного салону в цьому районі на початку 2026 року. Загалом із 2023 по 2026 рік колишня дружина Германа Галущенка могла витратити на оренду квартири приблизно 20 млн грн.

Також Ольга Богданова виклала фото, на якому позує з дітьми біля фонтану Же-До, що розташований за десять хвилин пішки від будинку, в якому розташована згадана квартира.

Нагадаємо, у грудні 2025 року «Схеми» зʼясували, що Герман Галущенко не вказав у своїх деклараціях вартість навчання сина в одному з найдорожчих приватних коледжів Європи – College Alpin Beau Soleil у Швейцарії. Журналісти знайшли на офіційній сторінці коледжу фото сина Галущенка за 2022, 2023, 2024 та 2025 роки. Вартість навчання у коледжі становить приблизно 200 тис. доларів на рік.

Герман Галущенко є фігурантом спецоперації НАБУ «Мідас», у межах якої правоохоронці викрили корупційну схему в «Енергоатомі». За даними слідства, учасники схеми отримували хабарі від підрядників НАЕК «Енергоатом» у розмірі від 10% до 15% вартості контракту. Галущенко фігурує на аудіозаписах, які НАБУ та САП оприлюднили 11 листопада 2025 року у межах розслідування справи «Мідас».

За даними слідства, Галущенко допомагав легалізовувати незаконно зароблені гроші. 16 лютого 2026 року йому повідомили про підозру в участі у злочинній організації та легалізації коштів. 29 червня 2026 року стало відомо, що за нього внесли 150 млн грн застави. 19 серпня цього ж року НАБУ повідомило, що гроші для застави Галущенка були зароблені злочинним шляхом і їх легалізували через державний «Сенс Банк». Серед фігурантів справи, яка отримала назву «Феміда», – колишня заступниця керівника Офісу Президента Ірина Мудра, гендиректор Директорату з питань правової політики ОП Віктор Дубовик, посадовці «Сенс Банку», екснардеп Максим Микитась та чинний народний депутат Вадим Столар.