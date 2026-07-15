Ексглава МЗС Угорщини Сіярто переходить працювати до китайського автогіганта BYD
Сіярто, зокрема, відповідатиме за зовнішні зв’язки групи компаній BYD Company Ltd
Колишній міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто заявив про складання депутатського мандата. Натомість він працюватиме у китайського виробника електромобілів BYD. Про це Сіярто написав у фейсбуці 15 липня.
«Я подав заяву про відмову від свого парламентського мандата. Причиною цього стало те, що я отримав надзвичайно почесну пропозицію від однієї з провідних компаній світової економіки обійняти міжнародну посаду. (…) Відсьогодні я продовжуватиму працювати на посаді керівника, відповідального за зовнішні зв’язки групи компаній та розвиток нових напрямків бізнесу», – ідеться в повідомленні.
Китайський гігант BYD є одним із ключових конкурентів американської Tesla на світовому ринку. У 2025 році BYD уперше перевершив Tesla за річними продажами. Китайський автогігант активно розширює свою присутність у Європі, зокрема відкриває нові виробничі потужності та дилерські мережі.
Нагадаємо, Петер Сіярто протягом багатьох років на посаді глави МЗС Угорщини (вересень 2014 – травень 2026) активно відстоював співпрацю країни з Росією. Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну дипломат десятки разів відвідував Москву, сприяв зняттю санкцій ЄС із російських олігархів та виступав за перешкоджання вступу України до ЄС.Не пропустіть найважливіше Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google
Петера Сіярто обрали до парламенту Угорщини на виборах у квітні 2026 року від партії «Фідес» експремʼєр-міністра Віктора Орбана. «Фідес» тепер знаходиться в опозиції.