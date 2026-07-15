47-річний Сіярто входив до опозиційної партії «Фідес»

Колишній міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто заявив про складання депутатського мандата. Натомість він працюватиме у китайського виробника електромобілів BYD. Про це Сіярто написав у фейсбуці 15 липня.

«Я подав заяву про відмову від свого парламентського мандата. Причиною цього стало те, що я отримав надзвичайно почесну пропозицію від однієї з провідних компаній світової економіки обійняти міжнародну посаду. (…) Відсьогодні я продовжуватиму працювати на посаді керівника, відповідального за зовнішні зв’язки групи компаній та розвиток нових напрямків бізнесу», – ідеться в повідомленні.

Китайський гігант BYD є одним із ключових конкурентів американської Tesla на світовому ринку. У 2025 році BYD уперше перевершив Tesla за річними продажами. Китайський автогігант активно розширює свою присутність у Європі, зокрема відкриває нові виробничі потужності та дилерські мережі.

Нагадаємо, Петер Сіярто протягом багатьох років на посаді глави МЗС Угорщини (вересень 2014 – травень 2026) активно відстоював співпрацю країни з Росією. Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну дипломат десятки разів відвідував Москву, сприяв зняттю санкцій ЄС із російських олігархів та виступав за перешкоджання вступу України до ЄС.

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Петера Сіярто обрали до парламенту Угорщини на виборах у квітні 2026 року від партії «Фідес» експремʼєр-міністра Віктора Орбана. «Фідес» тепер знаходиться в опозиції.