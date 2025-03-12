Володимир Решота із 1999 року очолював Львівський обласний центр медико-соціальної експертизи

Колишній головний лікар Львівського обласного центру медико-соціальної експертизи Володимир Решота подав декларацію про доходи за 2024 рік. Медик вказує 4,8 млн грн доходів, левова частка – від продажу квартири.

Як вказано у декларації на сайті НАЗК, у 2024 році Володимир Решота отримав 4,2 млн грн від продажу квартири площею 80,6 м2 у Львові, 474 тис. грн зарплати у обласному центрі МСЕК та 130 тис. грн пенсії. Його дружина Наталія Решота працює у КНП ЛОР «Центр спортивної медицини і реабілітації», вона отримала 260 тис. грн зарплати та 72 тис. грн пенсії.

Із нерухомості подружжя декларує дві квартири (93,9 м2 та 42,3 м2) та два гаражі у Львові, а також три земельні ділянки у Львівській області. Єдине авто Toyota Venza (2010 року випуску) записане на Наталію Решоту. Заощадження подружжя станом на кінець 2024 року становлять близько 600 тис. грн, 16,5 тис. доларів та 10,5 тис. євро. У декларації також вказано, що у 2024 році Володимир Решота виплатив 4,1 млн грн позики Ігорю Павлишу.

Нагадаємо, що Володимир Решота із 1999 року очолював Львівський обласний центр медико-соціальної експертизи. Депутати Львівської облради у грудні 2024 року ухвалили рішення про ліквідацію обласної МСЕК.

Рішення ухвалене після того, як президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО, яке передбачає ліквідацію усіх медико-соціальних експертних комісій на тлі масштабних корупційних скандалів.