Йдеться про кеіврників КП «Центр стерилізації тварин»

У Чернівцях колишні керівниця та бухгалтерка комунального підприємства «Центр стерилізації тварин» заволоділи понад 1 млн грн, які місто виділило на послуги з догляду та утримання тварин. Ці гроші були передбачені на закупівлю кормів та ліків, повідомили у прокуратурі Буковини. Правоохоронці не зазначили імені підозрюваних, однак відомо, що центом стерилізації тоді керувала Олівія Попова.

За даними слідства, у 2021–2023 роках центр отримав понад 10 млн грн від міста на відлов, стерилізацію, вакцинацію та тимчасове утримання собак. Але частину витрат на їжу та лікування тварин фактично покривали безкоштовні корми та ліки, які надходили як благодійна допомога від спонсорів.

Попри це, керівниця центру та бухгалтерка включили ці витрати у звіти та отримали за них гроші з міського бюджету. Внаслідок цього місто переплатило понад 1 млн грн. За даними YouControl, Центром стерилізації тварин з 2020 по 2024 рік керувала Олівія Попова. У 2024 році жінка вирішила звільнитися через сімейні обставини. З усіх керівників вона найдовше працювала в комунальному підприємстві. До неї лише за рік змінилося п’ятеро директорів.

У прокуратурі додали, що двом колишнім співробітницям комунального підприємства повідомили про підозру у заволодінні чужим майном та службовому підробленні. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі.