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Коли глядачі із захопленням дивились фільми про трансформерів, виникали питання, а хто вони, чому Оптімус Прайм і Меґатрон ворогують? І фільм «Трансформери: початок» нарешті дає довгоочікувані відповіді. Яскрава, фантастична і захоплива анімаційна стрічка вже доступна для перегляду на SWEET.TV онлайн і офлайн без реклами.

«Трансформери: початок» — це фантастичне видовище. Як це можна довести? Одним з показників якості кіно є відгуки на відомих сайтах. Фільм отримав 7,9 на IMDb та 89% від критиків та 98% від глядачів на Rotten Tomatoes.

«Драматичні, розважальні з ноткою доброго гумору, «Трансформери: Початок» доводять, що анімація також може бути гарним середовищем для цієї франшизи», – мовиться у консенсус-відгуку.

Про що фільм «Трансформери: початок»

Бог-робот Праймус перетворився на планету Кібертрон і створив 13 воїнів Праймів. Проте вони загинули у війні з прибульцями. А реліквія, яка допомагала отримувати енергію мешканцям Кібертрону, була втрачена.

Двоє друзів вирушають на її пошуки. Ця пригода змінить їх обох. Це історія про те, як роботи стали трансформерами та що перетворило найкращих друзів Оптімуса Прайма та Меґатрона на ворогів.

«Трансформери: початок» вже можна переглянути на SWEET.TV

Цікаві факти про фільм «Трансформери: початок»

В інтерв'ю Entertainment Weekly режисер Джош Кулі заявив, що він і все його покоління були травмовані жорстокими смертями у стрічці «Трансформери» (1986). Він прагнув створити інший фільм, який би не залишав у дітей емоційних шрамів. Тому ця історія має рейтинг 6+.

Режисер зізнався, що натхненням для нього стали відомі історії про друзів-ворогів.

«Я думав про Професора Ікс і Магнето, Спартака, Бен-Гура і десять заповідей. Я йшов від дійсно глибоких, епічних ідей, тому що коли я спочатку думав про це, це було схоже на історію про Каїна й Авеля», – зазначив Джош Кулі.

Трейлер до цього фільму став першим трейлером, що показали у космосі. Його транслювали на висоті 38 кілометрів над Землею.

Перше ім’я Меґатрона D-16 – складається з номера оригінальної іграшки та D, що позначає десептиконів.

Принизливе «гоботи», яке лунає у мультфільмі, це натяк на GoBots від Tonka, конкурентів Hasbro. В них теж була своя франшиза, проте потім Hasbro викупили Tonka.

Кріс Гемсворт приєднався до проєкту після того, як був вражений сценарієм. Щоб вдало озвучити молодого Оптімуса, він довго працював з Пітером Калленом. Почути, як це вийшло, можна на SWEET.TV, бо глядачам доступна як україномовна, так і оригінальна аудіодоріжка.

«Трансформери: Початок» (2024) – перший театрально-анімаційний фільм про трансформерів за 38 років, з моменту виходу «Трансформерів» (1986).

Це перший фільм у франшизі «Трансформери», в якому немає людських персонажів.

То чому найкращі друзі, які наче мали одну мету, перетворились на ворогів? Відповіді на ці питання можна отримати вже зараз на SWEET.TV.

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