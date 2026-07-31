Олександр Ширшин заявив, що через стрілянину загинули його бійці

Колишній командир батальйону «Маґура» 47 окремої механізованої бригади Олександр Ширшин з позивним «Геній» заявив, що у квітні 2025 року в Бєлгородській області РФ військові 225-го окремого штурмового полку обстріляли групу, яка відходила з українських позицій. Унаслідок інциденту загинули підлеглі Ширшина. Про це він повідомив у фейсбуці 31 липня.

За його словами, інцидент трапився уночі. Ширшин стверджує, що бійці 225-го полку коригували артилерійський вогонь по групі людей, яка рухалася від українських позицій в сторону виходу.

«Питаю, що сталося. Уточнюю чи це точно ворог. Намагаюсь донести, що не може противник рухатись настільки впевнено такою групою вночі на цій ділянці. Усе свідчило, що це наші бійці», – ідеться в повідомленні.

Екскомбат повідомив, що намагався зупинити удари по групі, однак безрезультатно.

Не пропустіть найважливіше Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

«Починає світати.. і я бачу, що вбиті мої люди і військові 225… Я довго намагався розібратися, чи дійсно була помилка, бо на війні так буває, на жаль. Але чим більше аналізував і перевіряв інформацію, тим більше переконувався, що це було цілеспрямоване знищення “втікачів”. Через півтора місяця після інциденту я отримав запис “нікакіх сваіх нє сущєствуєт”», – додав Ширшин.

Розслідування про 225-й ОШП

30 липня онлайн-видання Texty.org.ua оприлюднило розслідування (відео й текст) воєнної кореспондентки Анни Калюжної про порушення прав військовослужбовців 225-го ОШП. Бійці полку, військові суміжних підрозділів та рідні зниклих безвісти військовослужбовців полку розповіли журналістці про катування військових за «порушення військової дисципліни» – прив’язування до так званого «дерева правди» та їх побиття, незаконне утримання «на ямі». Згадані випадки, стверджується, траплялись упродовж 2025–2026 років.

За даними медіа, рішення про евакуацію поранених військових ухвалює командування полку, а не медики. Попри наявність даних про одні з найбільших втрат на фронті, 225-й і 425-й полк «Скеля» весь рік були серед підрозділів пріоритетного комплектування і зросли приблизно впʼятеро.

Авторка розслідування також оприлюднила аудіозапис, на якому людина з голосом, схожим на голос командира полку майора Олега «Сірка» Ширяєва, наказує відкривати вогонь по військових, які залишають позиції без наказу, і заявляє, що за таких обставин «ніяких своїх не існує» і «всі, хто втікають з позицій, дезертири – це теж ворог».

Сам Ширяєв у коментарі Texty.org.ua сказав, що його слова означали не наказ стріляти по своїх, а стосувалися «правил переміщення військових різних підрозділів і способи координації, щоб розпізнати своїх» – мовляв, українськими військовими можуть прикидатися перевдягнені росіяни.

29 липня 225-й ОШП опублікував заяву, де заперечив існування так званих загороджувальних загонів і пояснив зокрема свої дії під Гуляйполем восени 2025 року. Там заявили, що полк перекинули під Гуляйпілля для стабілізації ситуації, оскільки підрозділи тероборони, що утримували цю ділянку, втратили управління.

«Піхота ТрО залишилася на позиціях без зв’язку, без розуміння обстановки і без управління. Як наслідок, солдати ТрО ухвалили рішення самовільно залишити позиції. Фактично 781 військовослужбовець ТрО самовільно залишив позиції», – йдеться у заяві командування.

«У цій ситуації штурмовики 225-го діяли згідно зі Статутом ЗСУ та правилами ведення війни: спочатку подавали голосову команду зупинитися, потім – попереджувальні постріли в повітря, після чого затримували та роззброювали військовослужбовців для подальшої передачі Військовій службі правопорядку з метою ідентифікації (...) Жоден військовослужбовець ТрО не постраждав внаслідок так званого friendly fire. Тому будь які заяви, щодо загороджувальних загонів не відповідають дійсності», – заявили у полку.

Анна Калюжна зазначила, що матеріали для цього розслідування збирала впродовж пів року й вирішила оприлюднити їх через те, що правоохоронці та контролюючі органи не реагували на вказані факти.

225-й ОШП – штурмовий полк Сухопутних військ, розгорнутий з ініціативи та за підтримки тодішнього головнокомандувача ЗСУ генерала Олександра Сирського.

У березні 2022 року починався з окремого батальйону 127-ї харківської бригади ТрО. Воював у Харкові, під Бахмутом.

У 2023 році комбатом призначили нинішнього командира майора Олега Ширяєва. Військові батальйону воювали під Авдіївкою, Часовим Яром. З серпня 2024 року – у Курській області як підрозділ прориву.

Після завершення Курської операції 225-й ОШП був центральним підрозділом, який наступав на Бєлгородщину. Нині утримує позиції в районі Гуляйполя на Запоріжжі.