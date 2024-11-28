За викрадені гроші зловмисники купували елітні автомобілі та нерухомість

Офіс генерального прокурора у четвер, 28 листопада, повідомив про викриття схеми розкрадання понад 10 млн доларів на закупівлі військової форми для Збройних сил України у 2022 році.



За даними слідства, у 2022 році оборудку із закупівлею форми для ЗСУ організували ексрадник колишнього заступника Міністра оборони, народний депутат II-IV скликань та його син. До схеми вони залучили іноземця, який раніше притягувався до кримінальної відповідальності у різних країнах, зокрема, Франції та Іспанії.

Іноземець, від імені підконтрольної йому компанії, домовився з турецьким текстильним холдингом про виробництво понад 1 млн комплектів військової форми за 25,6 млн доларів, користуючись зв’язками з українськими чиновниками та політиками. У 2022 році цією компанією з Міністерством оборони України було укладено угоди за завищеною ціною на суму понад 35 млн доларів. Різницю в 10 млн доларів учасники схеми мали розділити між собою.

Після отримання авансу у сумі 10 млн доларів турецька сторона доставила форму до України. Проте пізніше іноземець перестав виходити на зв’язок і не сплатив залишок.

«Коли турки відшили форму та доставили її в Україну, посередник перестав виходити з ними на звʼязок і не віддав їм ще понад 10 млн доларів за виконану роботу. Оперативники Департаменту стратегічних розслідувань та слідчі Нацполіції встановили, що надалі організатор афери витратив ці кошти на власний розсуд», – йдеться у повідомленні Нацполіції України.

Отримані гроші за злочинними схемами учасники використовували для придбання елітних автівок, нерухомості, зокрема і за кордоном.

Слідчі зазначають, що правоохоронці зібрали достатньо доказів, щоб оголосити зловмисникам про підозру за шахрайство в особливо великих розмірах. Наразі вирішується питання про накладення арешту на їхнє майно. Учасникам схеми загрожує до 12 років позбавлення волі.

Нагадаємо, у серпні 2023 року Міністерство внутрішніх справ повідомило, що у 2022 році переможець державних закупівель, неназвана компанія, уклала три прямих договори з Міноборони на поставку форменного одягу для Сил територіальної оборони. Форма на суму понад 35 млн грн виявилася неякісною. Міноборони відреагувало на інформацію МВС, заявивши, що не причетне до закупівель форми.