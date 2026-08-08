Петер Сійярто 15 липня оголосив про складання депутатського мандата

Колишньому міністру закордонних справ Угорщини Петеру Сійярто може загрожувати до трьох років позбавлення волі у справі щодо можливого отримання ним хабаря. Про це у п’ятницю, 7 серпня, повідомило угорське видання Index.

За даними медіа, спочатку розслідуванням займалася прокуратура, однак згодом матеріали передали до головного управління поліції Будапешта. Там вважають, що справа належить до компетенції поліції. У прокуратурі заявили, що після отримання відповідної заяви наведена в ній інформація може свідчити про вчинення злочину, пов’язаного з отриманням хабаря.

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Оскільки Сійярто більше не є депутатом угорського парламенту та не має депутатського імунітету, у разі підтвердження підозр і доведення його вини йому може загрожувати до трьох років ув’язнення.

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Водночас в Угорщині розпочали окреме розслідування щодо державних субсидій, які отримував китайський виробник електромобілів BYD. Після завершення роботи в парламенті Сійярто працевлаштувався саме в цій компанії.

Нагадаємо, 15 липня він оголосив про складання депутатського мандата, пояснивши рішення пропозицією очолити напрям зовнішніх зв’язків та розвитку нових напрямів бізнесу BYD.