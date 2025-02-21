Сергій Макогон очолював ТОВ «Оператор ГТС України» у 2019 – 2022 роках

Колишній генеральний директор ТОВ «Оператор газотранспортної системи України» отримав підозру у завданні збитків державному бюджету на понад 18 млрд грн та незаконному виїзді за кордон. Про це в п’ятницю, 21 лютого, повідомила поліція Києва.

Поліційські не називають імені підозрюваного, однак деталі справи вказують на ексдиректора «Оператора ГТС» Сергія Макогона.

За даними слідчих, у 2021 році компанія «Оператор ГТС», яка транспортує природний газ споживачам в Україні та в країнах ЄЄ, отримала 20 млрд грн чистого прибутку. 90% з цієї суми компанія, яку очолював Макогон, мала сплатити до державного бюджету як дивіденди.

«Утім, підозрюваний, через неналежне виконання своїх службових обов’язків, ухвалив рішення не розподіляти доходи та не спрямовувати гроші товариства у бюджет країни, внаслідок чого державі було завдано матеріальних збитків на суму понад 18 млрд грн», – ідеться в повідомленні.

Після того, як наглядова рада «Оператора ГТС» у вересні 2022 року звільнила генерального директора компанії Сергія Макогона, він вніс неправдиві дані до наказу нібито про своє службове відрядження до Відня та виїхав з України.

Наразі зловмиснику заочно оголосили про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 367 ККУ (неналежне виконання службовою особою своїх службових обов’язків через несумлінне ставлення до них, що спричинило тяжкі наслідки охоронюваним законом державним інтересам);

ч. 1 ст. 366 ККУ (складання, видача службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей).

За вчинене підозрюваному загрожує до п’яти років позбавлення волі.

Нагадаємо, Сергій Макогон очолював ТОВ «Оператор ГТС України» з травня 2019 року по вересень 2022 року. Під керівництвом Макогона ОГТСУ було відокремлено від НАК «Нафтогаз України», а з 1 січня 2020 року компанія почала свою незалежну діяльність.

Сам Сергій Макогон повідомив, що про звільнення дізнався несподівано під час відрядження та не розуміє причин ухвалення такого рішення. Він заявив, що такі дії можуть паралізувати роботу стратегічної компанії під час війни та початку опалювального сезону.

У листопаді 2024 року агентство «УНІАН» з посиланням політолога і військовослужбовця Кирила Сазонова повідомило, що екскерівник «Оператора ГТС» Сергій Макогон зміг виїхати за кордон під приводом відрядження. Також, за словами Сазонова, за кілька місяців до того, як виїхати з України, Макогон виписав собі 125% премії. Однак посадовцю довелося судитися за цю премію, вже перебуваючи в Канаді.