Івано-Франківський міський суд визнав винним у хабарництві колишнього патрульного поліцейського Романа Гречаника. За 10 тис. грн він пообіцяв водієві, якого зупинили за керування напідпитку, не складати протокол. За скоєне експравоохоронець отримав пʼять років тюрми, однак реальне покарання йому замінили на іспитовий термін.

Як йдеться у вироку від 16 листопада, на момент злочину Роман Гречаник працював у відділенні патрульної поліції №1 міста Тисмениця. За даними слідства, вранці 24 травня 2024 року він разом із колегою зупинив автомобіль Renault Laguna в селі Черніїв Івано-Франківського району та запропонував водієві пройти освідування за допомогою алкотестера.

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Результат показав 0,25 проміле. Однак під час спілкування з порушником патрульні погодилися за винагороду не складати на нього протокол за ст. 130 КУпАП (керування транспортними засобами у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння).

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Роман Гречаник із напарником сказали водію Renault їхати до банкомата «ПриватБанку» на вулиці Юності в Микитинцях. Там чоловік зняв 10 тис. грн, які він поклав у багажник автівки патрульних. Після закінчення зміни інспектори розподілили отримані гроші між собою.

Обвинувачений визнав свою провину та уклав угоду із прокурором. Суд врахував як пом’якшувальні обставини те, що Роман Гречаник раніше не притягувався до кримінальної відповідальності, мав позитивні характеристики за місцем роботи й проживання та добровільно перерахував гроші на потреби ЗСУ. Крім того, експатрульний є учасником бойових дій і має відзнаку президента України «За участь в антитерористичній операції».

Суддя Роман Хоростіль визнав Романа Гречаника винним за ч. 3 ст. 368 КК України (одержання неправомірної вигоди службовою особою) та призначив йому п’ять років позбавлення волі без права обіймати посади в правоохоронних органах протягом трьох років із позбавленням спеціального звання «капітан поліції». Водночас суд звільнив його від відбування основного покарання з іспитовим терміном на один рік.

Також суд постановив конфіскувати в експатрульного 10 тис. грн, отриманих як неправомірну вигоду, та стягнути з обвинуваченого 14,3 тис. грн витрат на проведення експертизи. Вирок ще можна оскаржити в апеляційному суді.

Додамо, що у липні цього року Івано-Франківський міський суд покарав колегу Романа Гречаника. Йдеться про колишнього патрульного Мирослава Аннюка. Він отримав 1,5 року іспитового строку, також його позбавили звання капітана поліції.