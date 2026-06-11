Андрій Тотовицький під час виступів за «Шахтар»

Український півзахисник Андрій Тотовицький вирішив завершити кар’єру гравця. Про це 33-річний футболіст написав у своєму інстаграмі.

Нагадаємо, Тотовицький – вихованець «Динамо». Влітку 2010 року він став гравцем «Шахтаря» і перебував у структурі донецького клубу 10 років, виступаючи переважно в орендах (за «Маріуполь», «Зорю» та бельгійський «Кортрейк»).

У січні 2020-го Андрій приєднався до чернігівської «Десни», за яку відіграв два сезони. Далі були виступи за «Колос», де його знову помітили скаути донеччан і за 500 тисяч євро повернули у «Шахтар». Через рік Тотовицький вдруге пішов в оренду до ковалівців.

У серпні 2025 року Андрій приєднався до «Кудрівки», однак після зимової паузи несподівано покинув новачка УПЛ і перебрався в аматорськмй «Маяк» Сарни.

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У колекції Тотовицького три чемпіонства в УПЛ (2017, 2019, 2023) та Кубок України-2019. У складі молодіжної збірної України він відіграв 11 матчів і забив 7 голів.