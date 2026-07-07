Наркотики ховали у дитячих іграшках і перевозили пасажирськими автробусами

Слідча група України, Словаччини та Чехії за участі Європолу і Євроюсту знешкодила транснаціональну злочинну групу, яка організувала канал постачання психотропних речовин до країн Європи та України. Організатором української ланки був колишній помічник екснардепа Михайла Ланя Андрій Суворін на прізвисько «Москаль», а його спільником – депутат, який вчителює у сільській школі.

Як повідомили у Закарпатській обласній прокуратурі у вівторок, 7 липня, йдеться про незаконний збут щонайменше 50 кг метамфетаміну та 2 кг кокаїну. Прибуток злочинної групи лише від збуту метамфетаміну сягнув майже 950 тис. євро.

До України наркотики контрабандою потрапляли через Закарпаття. Для перевезення використовували автомобілі та рейсові автобуси, а психотропні речовини щоразу маскували по-різному: ховали на тілі кур’єрів, у дитячих іграшках, побутових речах та інших предметах. Далі їх збували через мережу дилерів.

«Організатором української ланки був 52-річний житель Мукачева, який тривалий час працював помічником народного депутата України VIII скликання. У березні 2026 року правоохоронці вилучили у гаражі організатора арсенал зброї та боєприпасів. Серед активних учасників – також колишній охоронець цього народного депутата та депутат однієї з місцевих громад Ужгородського району, який одночасно працював учителем», – зазначили правоохоронці.

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У прокуратурі не називаються прізвищ підозрюваних. За даними джерел ZAXID.NET у правоохоронних органах йдеться про організатора схеми – Андрія Суворіна, який працював помічником народного депутата Михайла Ланя, та Дмитра Гуштана – депутата Оноківської сільради, який очолює ОСББ «Маресьєва 9» та вчителює в Кам’яницькому ліцеї. Останній позиціонує себе як борець за справедливість і противник наркоторгівлі (правоохоронці задокументували численні факти збуту ним наркотиків безпосередньо у власному помешканні).

Під час першого етапу операції правоохоронці встановили структуру угруповання, задокументували канали контрабанди та провели міжнародну контрольовану поставку метамфетаміну з Праги через Словаччину до Ужгорода. Тоді вилучили майже 4 кг метамфетаміну вартістю понад 8 млн грн.

Другий етап відбувся одночасно в Україні, Словаччині та Чехії – проведено 113 обшуків, затримали 20 людей.

«В Україні затримано вісьмох учасників угруповання, проведено понад 80 обшуків. Уcі підозрювані перебувають під вартою. Під час слідчих дій вилучено наркотики, зброю, боєприпаси, безпілотники, обладнання для ботоферми, близько 30 кг золотих і срібних виробів, готівку, автомобілі. Загальна вартість вилучених наркотиків – майже 12 млн грн», – додали у прокуратурі.

Залежно від скоєного, шести учасникам злочинної групи інкриміновано контрабанду психотропних речовин, вчинену організованою групою в особливо великих розмірах, а також незаконне придбання, зберігання, перевезення з метою збуту та незаконний збут психотропних речовин, вчинені організованою групою повторно в особливо великих розмірах (ч. 3 ст. 305, ч. 3 ст. 307 КК України). Організаторів та співвиконавців взяли під варту без можливості внесення застави. Їм загрожує до 12 років ув’язнення.