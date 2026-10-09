Уряд дозволив експорт газу з України

Кабінет Міністрів 7 жовтня погодив часткове відновлення експорту українського природного газу, який був заборонений від початку повномасштабного вторгнення. Приватні компанії зможуть щомісяця продавати за кордон до 15% газу, видобутого за попередній місяць. Про це повідомило ExPro. Станом на 9 жовтня постанову ще не опублікували, тому новий механізм не набув чинності.

Чому експорт дозволяють напередодні зими, чи достатньо для цього запасів газу та як рішення може вплинути на внутрішні ціни, у коментарі ZAXID.NET пояснив аналітик ExPro Consulting Михайло Свищо. За його словами, рішення кілька разів відкладали, а дискусії щодо нього тривали впродовж останніх місяців. Вирішальним же фактором стало те, що вдалося досягти компромісу щодо продажу за кордон обмеженої частини видобутку.

Чи достатньо в України газу на власні потреби?

Одним з аргументів на користь рішення стали накопичені запаси газу. За словами експерта, в українських підземних сховищах уже близько 15,9 млрд м³ – на 1,3 млрд кубометрів більше, ніж планували накопичити до початку опалювального сезону.

«У нас є певний запас міцності з точки зору накопиченого ресурсу, щоб дозволити експортувати невеликі обсяги газу і тим самим підтримати приватних видобувників, які зіштовхуються з російськими обстрілами», – зазначив аналітик.

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Додаткові доходи дадуть компаніям гроші на відновлення пошкоджених об’єктів. При цьому держава також може отримати більше податкових надходжень, адже газ за кордоном продаватимуть дорожче, ніж на внутрішньому ринку.

Наскільки вигідніше продавати газ у Європу?

За оцінкою експерта, ціни на природний газ у Європі зараз приблизно вдвічі вищі, ніж в Україні. Однак українські видобувники навряд чи зможуть продавати ресурс за тією самою ціною, що й на європейському ринку: покупцям потрібно враховувати витрати на його доставку.

Аналітик оцінює логістичні витрати приблизно у 5–10 євро за мегават-годину. Якщо європейська ціна становить майже 80 євро за мегават-годину, український газ має коштувати дешевше, щоб після транспортування залишатися конкурентним.

«Ми будемо продавати приблизно по 75 євро – це умовно. Частина буде ще логістика, і він там коштуватиме вже за ринковими цінами», – наводить приклад Свищо.

Остаточна ціна залежатиме від результатів біржових торгів. Українські видобувники пропонуватимуть обсяги газу та встановлюватимуть стартову ціну, а іноземні компанії подаватимуть свої пропозиції. Наскільки дорого вдасться продати ресурс, визначатимуть попит і конкуренція між покупцями.

Михайло Свищо не виключив, що кількарічна перерва в повноцінному експорті могла вплинути на готовність іноземних компаній долучатися до торгів. Водночас в Україні працюють представництва міжнародних енергетичних трейдерів, які, на його думку, можуть зацікавитися цими обсягами.

«Можливо, на перших аукціонах буде не так багато охочих придбати. Можливо, вони (трейдери) активізуються пізніше, коли побачать, як це все працює», — зазначає він.

Чи встигнуть компанії почати експорт восени?

На момент розмови 9 жовтня, за словами експерта, головною невизначеністю є той факт, що постанову уряду досі не опубліковано. Без неї учасники ринку не мають офіційно затвердженого механізму, за яким мають організовувати експорт.

З огляду на строки підготовки даних та організації торгів часу для запуску механізму в жовтні залишається небагато. «Чи встигнуть вони це все нормально організувати, чи в жовтні ще хтось встигне експортувати, чи це вже буде лише один місяць у листопаді – поки невідомо», – каже Свищо.

Чи вплине експорт газу на внутрішні ціни?

Часткове відкриття експорту може вплинути на ціни на газ на внутрішньому комерційному ринку, вважає аналітик. Йдеться про ресурс для промислових споживачів, ціни на який змінюються щодня. Основними постачальниками цього сегмента є приватні видобувні компанії, які продають газ безпосередньо або через трейдерів. За спостереженнями Свищо, 8–9 жовтня на цьому ринку вже відбулося незначне підвищення цін.

«До ухвалення постанови щодо відкриття експорту ціни були в районі 22 тисяч гривень за тисячу кубометрів з ПДВ. Зараз ми бачимо 23–23,5 тисячі. Тобто плюс тисяча-півтори гривень є», – зазначає він.

Водночас на ціни також впливатимуть й інші фактори, зокрема, попит промисловості, який останніми місяцями знижений через російські атаки, адже пошкоджені підприємства скорочують виробництво, а разом із ним – закупівлі енергоресурсів, зокрема природного газу.

Чи можна буде зупинити експорт у разі загрози?

Аналітик зазначив, що за попередньо відомими йому умовами механізму, експорт можна буде оперативно зупинити в разі загрози енергетичній безпеці, зокрема після пошкодження видобувних об’єктів. Ініціювати це зможуть «Нафтогаз», Оператор газотранспортної системи або Міненерго.

Однак така зупинка не означатиме припинення всіх поставок. «Ті обсяги, які були продані на цих спеціальних аукціонах на експорт, будуть доставлені», – наголосив Свищо.

Хто зможе продавати газ за кордон?

Новий механізм розрахований на приватних газовидобувників. Найбільшою приватною газовидобувною компанією в Україні є «ДТЕК Нафтогаз» Ріната Ахметова. Серед найбільших також – група «Ділоретіо» Анни та Каріни Злочевських, раніше відома як Burisma, «Надра-Геоінвест» Тетяни й Олександра Гузенків, «Західнадрасервіс» Зіновія Козицького та Geo Alliance Віктора Пінчука.

Водночас основну частину газу в Україні видобувають державні компанії. На «Укргазвидобування», «Укрнафту» та «Чорноморнафтогаз», які мають спеціальні обов’язки із забезпечення внутрішнього ринку, механізм не поширюватиметься.

Зрештою, оцінити фактичні наслідки рішення можна буде після публікації остаточного порядку та перших торгів. Вони покажуть, скільки газу компанії запропонують іноземним покупцям, за якою ціною його продадуть і як на це відреагує внутрішній ринок.