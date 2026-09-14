Україна значно менше експортує пшениці, ніж зазвичай

Експорт пшениці з України перестав покривати витрати. Про це повідомив міністр аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький, пише «РБК-Україна». Причиною цьому стала блокада морських портів та висока собівартість альтернативної логістики через Дунай.

За його словами, собівартість вирощування пшениці за найкращого сценарію становить близько 150 доларів за тонну. На початку липня агровиробник міг продати тонну пшениці з відвантаженням через глибоководні порти Великої Одеси за 205 доларів без урахування витрат на фрахт.

З початку вересня ціна пшениці зросла до 275 доларів за тонну. Втім, додаткова логістика через порти Дунаю до Чорного моря коштує понад 100 доларів. «Якщо врахувати й інші витрати виробника, експорт пшениці сьогодні є збитковим», – підсумував Висоцький.

Річ у тім, що Україна вирощує набагато більше пшениці, ніж потрібно для внутрішнього ринку. В середньому урожай становить 24 млн тонн, тоді як внутрішнє споживання – 6 млн тонн, із яких продовольчі потреби – 3–3,5 млн тонн. Міністр зазначив, що така ситуація може сприяти тому, що на наступний рік площа полів під пшеницю зменшиться, адже аграрії не захочуть продавати продукцію у збиток.

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Чому Україна скоротила постачання зерна?

Через російські атаки судна під іноземними прапорами здебільшого припинили заходити до портів Одещини, через які, власне, і проходить значна частина українського зернового експорту. Лише у липні та першій половині серпня 2026 року Росія атакувала 52 цивільні судна. У серпні Україна експортувала 981 тис. тонн зернових – у 2,5 раза менше, ніж за аналогічний місяць 2025 року.

Через ризики для судноплавства частину вантажів переорієнтували на дунайські порти. За даними Spike Brokers, у серпні залізничні поставки зерна до них зросли майже втричі порівняно з липнем – до 248 800 тонн. А ось обсяг перевезень до портів Великої Одеси скоротився на 94,9% – до 68 500 тонн.

За даними Reuters, Україна втратила близько третини потужностей для відвантаження агропродукції. До посилення обстрілів порти Одеської області могли щомісяця перевалювати 6 млн тонн вантажів, у липні цей показник скоротився до 4 млн тонн.

Раніше ZAXID.NET також писав, що аргентинська кукурудза витісняє українську на ключових ринках збуту. Так, у серпні та вересні Аргентина може експортувати рекордні 10 млн тонн кукурудзи. При цьому, що зазвичай упродовж цих двох місяців країна постачала на зовнішні ринки близько 3 млн тонн.