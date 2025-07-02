Експосадовцю та директору компанії-постачальника загрожує до 15 років позбавлення волі

СБУ спільно з Офісом генпрокурора повідомили про підозру колишньому посадовцю міністерства оборони України у розкраданні коштів на поставках зброї для ЗСУ. Так, експосадовець привласнив 33 млн грн на закупівлях гвинтівок, повідомили у пресслужбі СБУ у середу, 2 липня.

За даними слідства, у березні 2022 року тогочасний директор одного з департаментів Міноборони та керівник приватного підприємства уклали контракт на поставку 1125 гвинтівок для потреб ЗСУ. Відвантаження зброї відбувалося до травня 2023 року.

«Далі підприємці відвантажили оборонному відомству заявлену кількість стрілецької зброї, але не у повній комплектації, як передбачалося контрактом. Посадовець Міноборони безпідставно погодив таку поставку. Ба більше, він не уклав з підрядником додаткову угоду на зменшення вартості озброєння у зв’язку з відсутністю всіх комплектуючих», – повідомили правоохоронці.

Згодом директор компанії-постачальника та експосадовець вивели у тінь суму, яка залишилася завдяки не поставленим компонентам для гвинтівок. Сума збитків склала 33 млн грн.

Колишньому посадовцю Міноборони та його спільнику повідомили про підозри за ч. 2 ст. 114-1 ККУ (перешкоджання законній діяльності ЗСУ за змовою) та ч. 5 ст. 191 ККУ (привласнення коштів шляхом зловживання службовим становищем). Їм загрожує до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Наразі вирішується питання щодо обрання фігурантам запобіжних заходів.

У пресслужбі СБУ додали, що наразі триває експертиза, яка встановить, чи відповідають поставлені гвинтівки технічним характеристикам. Також триває розслідування для притягнення до відповідальності інших учасників схеми.