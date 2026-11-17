Із квітня 2025 року Тетяна Глиняна перебуває в розшуку

НАБУ і САП викрили організовану групу, яка намагалася за 1,1 млн євро підкупити правоохоронців, сфабрикувати кримінальну справу проти колишнього підлеглого ексвласниці компаній-постачальниць продуктів для ЗСУ та заволодіти 2 млн євро потерпілого. Про це повідомили пресслужба НАБУ та ГО «Автомайдан» у вівторок, 17 листопада.

За даними активістів, ідеться про колишню власницю компаній-постачальниць продуктів для ЗСУ Тетяну Глиняну, яка з квітня 2025 року перебуває в розшуку. Ймовірно, вона мешкає в Хорватії.

За версією слідства, наприкінці 2025 року жінка вирішила домогтися кримінального переслідування свого колишнього підлеглого та привласнити 2 млн євро, які перебували в його розпорядженні.

Колишній працівник був обізнаний із тіньовими фінансовими операціями під час постачання харчів для військових. Тому після його звільнення екскерівниця вирішила організувати проти нього фіктивну кримінальну справу.

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Для реалізації плану вона залучила заступника керівника відділу Управління карного розшуку Нацполіції Києва Ростислава Любенка, свою помічницю та бізнес-партнера, повідомляє «Автомайдан».

«Вартість переслідування та розшуку тіньових коштів зловмисниця оцінила в 1,1 млн євро. З них 100 тис. євро – за вручення підозри, подальше затримання та притягнення до кримінальної відповідальності колишнього підлеглого. Ще 1 млн євро мали надати після передачі підозрюваній 2 млн євро тіньових коштів, які правоохоронці мали відшукати», – ідеться в повідомленні НАБУ.

Наразі чотирьом фігурантам повідомили про підозру за ч. 4 ст. 369, ч. 4 ст. 368, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 383 та ч. 4 ст. 189 Кримінального кодексу України.

Правоохоронці встановлюють причетність до злочинів інших осіб.

Постачання для ЗСУ яєць по 17 грн: що відомо

У 2023 році журналісти оприлюднили розслідування про закупівлі Міноборони, в якому йшлося про те, що продукти для військових закупляють за завищеними цінами, зокрема, яйця – по 17 грн/шт. Після скандалу низку посадовців міністерства звільнили та повідомили їм про підозри, а тодішній міністр оборони Олексій Резніков анонсував реформу харчування в армії. Згодом він подав у відставку.

Серед фігурантів справи була Тетяна Глиняна – ексвласниця компаній так званої «білоцерківської групи», які постачали харчі для ЗСУ. У 2020–2023 роках чотири пов’язані з нею компанії виграли тендери на загальну суму 8,16 млрд грн.

Цікаво, що Глиняна виявилась власницею чотирьох готелів у хорватському курортному місті Спліт.

У квітні 2025 року НАБУ і САП викрили схему закупівлі продуктів для ЗСУ за завищеними цінами. За даними слідства, дві підконтрольні одній власниці компанії протягом серпня – грудня 2022 року незаконно отримали понад 733 млн грн надприбутків.

У листопаді 2026 року справу скерували до суду.