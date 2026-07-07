Підозрювані неодноразово переказували кошти на банківські та криптовалютні рахунки вбитої

Прокурори оголосили підозру колишньому співробітнику правоохоронних органів та чинному офіцеру Головного управління розвідки у справі про умисне вбивство українки Анастасії Березовської. Вбиту підозрювали в замаху на сім’ю в князівстві Монако. Про це 7 липня повідомив Офіс генерального прокурора.

За версією слідства, Березовську вбили після її повернення до України автобусом. Відомо, що 1 липня вона прибула в Україну після замаху на родину в Монако. Імена постраждалих не називають, але обставини вказують на українського бізнесмена Вадима Єрмолаєва з партнеркою та сином.

Наступного дня правоохоронні органи Монако оголосили жінку в міжнародний розшук за підозрою у причетності до цього злочину.

У ході розслідування українські правоохоронці встановили коло спілкування Березовської та відстежили її маршрути після повернення в Україну. Зокрема, вони перевірили колишнього правоохоронця та чинного офіцера ГУР МО, які, за даними слідства, раніше неодноразово переказували кошти на банківські та криптовалютні рахунки жінки. Саме тому їх перевіряли на можливу причетність до замаху на вбивство в Монако.

Не пропустіть найважливіше Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

Під час невідкладних слідчих дій один із фігурантів повідомив про вбивство Березовської та вказав на співучасть другого підозрюваного. Після цього правоохоронці провели слідчий експеримент і встановили місце, де закопали тіло загиблої.

Обом затриманим інкримінують умисне вбивство, вчинене за попередньою змовою групою осіб (п. 12 ч. 2 ст. 115 КК України). Наразі розв’язується питання про обрання їм запобіжних заходів у вигляді безальтернативного тримання під вартою.

В Офісі генерального прокурора повідомили, що українська сторона передала правоохоронним органам Монако всю наявну інформацію у справі та продовжує співпрацю зі слідчими князівства.

Правоохоронці також встановлюють можливих замовників та інших причетних до замаху на українську родину в Монако. Триває досудове розслідування.

Нагадаємо, увечері 6 липня під Києвом виявили тіло Анастасії Березовської, яку розшукували за підозрою у причетності до замаху на родину підсанкційного дніпровського бізнесмена Вадима Єрмолаєва. У 39-річної жінки були вогнепальні поранення в голову.

Підрив Вадима Єрмолаєва в Монако

29 липня у князівстві Монако у житловому кварталі поблизу кордону із Францією пролунав сильний вибух. На вибухівці підірвалася родина 58-річного дніпровського олігарха Вадима Єрмолаєва, який перебуває під українськими санкціями.

Сам Єрмолаєв отримав опіки та поранення уламками, однак перебував при тямі. Його син, який першим заходив до будинку, отримав опіки та забої, а в його нозі застряг болт з вибухівки. Найбільше постраждала супутниця Єрмолаєва, Анна Насобіна – через вибух їй довелося ампутувати ноги.

3 липня слідство повідомило, що у замаху на олігарха підозрюють жінку з українським громадянством. За даними правоохоронців, підозрювана в теракті навмисно змінювала зовнішність, щоб виглядати як чоловік та підклала сумку з вибухівкою біля входу до будинку Єрмолаєва, коли помітила його родину ввечері 29 червня.

Згодом Інтерпол офіційно оголосив 39-річну Анастасію Березовську, яка проживала в Німеччині з початку повномасштабного вторгнення, в розшук. За місцем проживання підозрюваної у німецькому Франкфурті-на-Майні провели обшуки. Також правоохоронці знайшли та обшукали автомобіль, який вона використовувала.