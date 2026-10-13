Артем Шило отримав умовний термін та зобовʼязаний сплатити штраф

Вищий антикорупційний суд затвердив угоду з колишнім головою одного з департаментів СБУ та ексрадником Офісу президента Артемом Шилом, який фігурує у справі про розкрадання сотень мільйонів гривень на закупівлях для «Укрзалізниці». В межах угоди Шило має викрити інших співробітників СБУ та надати інформацію про іншу відому йому справу, якою займається НАБУ, повідомили 13 жовтня у пресслужбі Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та «Центрі протидії корупції».

ВАКС ухвалив вирок, згідно з яким затвердили угоду про визнання винуватості між прокурором САП та 36-річним Артемом Шилом у справі про заволодіння грошима «Укрзалізниці», а також легалізації майна, отриманого злочинним шляхом. Шила визнали винним за ч. 3 ст. 27 ККУ, ч. 5 ст. 191 ККУ та ч. 3 ст. 209 ККУ.

«Обвинувачений повністю визнав свою вину, зобов'язався співпрацювати зі стороною обвинувачення, а саме викрити інших співробітників СБУ та надати інформацію про інше відоме йому кримінальне правопорушення, підслідне НАБУ, і сприяти його розслідуванню», – повідомили у пресслужбі САП.

Йому призначили покарання у вигляді 8 років позбавлення волі без права обіймати адміністративні чи організаційні посади у військових формуваннях та правоохоронних органах протягом трьох років. Втім, на підставі угоди суд звільнив Артема Шила від покарання з випробуванням, встановивши йому іспитовий термін на три роки.

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Крім того, Шило має сплатити штраф у розмірі 204 млн грн, а також відшкодувати збитки в 60 млн грн. Ще 80 млн грн ексрадник ОП має перерахувати до благодійного фонду «Повернись живим».

Згідно з угодою, суд також застосував спецконфіскацію трьох квартир Шила у ЖК «Новопечерські Липки» та грошей на суму понад 325 млн грн.

У чому підозрювали Артема Шила

2 квітня 2024 року НАБУ в САП викрили організовану групу, яку очолював Шило. За даними слідства, протягом 2021-2022 років угруповання заволоділо коштами «Укрзалізниці» під час закупівлі кабелів та трансформаторів за завищеними цінами. Сума збитків сягнула близько 240 млн грн. Сам Шило, за даними НАБУ і САП, легалізував понад 175 млн грн, одержаних від злочинних схем та витратив їх на придбання елітної нерухомості.

4 квітня 2024 року Артема Шила взяли під варту, проте того ж дня він вийшов під заставу у 30 млн грн. Наприкінці вересня 2026 року «Центр протидії корупції» повідомив, що Шило пішов на угоду зі слідством.

Довідково. Артем Шило з 2012 року працював в СБУ. У 2021 році його призначили позаштатним радником Офісу президента. У 2022 році Шило повернувся до роботи в СБУ та очолив головне управління контррозвідувального захисту об’єктів критичної інфраструктури та протидії фінансуванню тероризму (головне управління «І»), де пропрацював до березня 2024 року.