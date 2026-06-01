Справа про хабарництво Василя Лозинського наразі розглядається в суді

НАБУ і САП повідомили нову підозру затриманому на хабарництві у 2023 році ексзаступнику міністра розвитку громад та уродженцю Львівщини Василю Лозинському. Його підозрюють у підбурюванні посадовця державного підприємства до зловживання службовим становищем, повідомили у пресслужбі НАБУ та САП у понеділок, 1 червня.

Правоохоронці не уточнюють імені підозрюваного, проте згадують, що раніше його викрили на отриманні 400 тис. доларів хабаря. Зазначимо, у 2023 році на отриманні неправомірної вигоди такого розміру затримали Василя Лозинського, який на той момент обіймав посаду заступника міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України. Те, що йдеться саме про 40-річного Василя Лозинського, також підтверджує «Українська правда».

У пресслужбі НАБУ повідомили, що нова підозра стосується підбурювання з боку Лозинського посадовця до протиправних дій. За даними слідства, улітку 2022 року він уклав угоди на постачання критичного обладнання за завищеними цінами в інтересах конкретного постачальника, підбуривши до цього посадовця підзвітного державного підприємства.

«Діючи в інтересах конкретного постачальника, топпосадовець схилив заступника директора держпідприємства до укладення угоди на поставку обладнання за ціною, що перевищувала ринкову на 30%. За це гарантував йому посаду директора», – повідомили у пресслужбі НАБУ.

Правоохоронці кваліфікували дії Лозинського за ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст. 364 ККУ – підбурення до зловживання службовим становищем. Водночас посадовець, який погодився на пропозицію ексміністра, отримав підозру за ч. 2 ст. 364 ККУ.

Хто такий Василь Лозинський

Василь Лозинський народився у 1986 році в Мостиськах на Львівщині. Працював спеціалістом відділу міжнародних зв’язків Львівського університету внутрішніх справ. У 2008-2011 роках працював на різних посадах у міністерстві фінансів, після цього очолював департамент економічного розвитку, торгівлі та промисловості Львівської ОДА.

У 2019 році він став першим заступником тодішнього голови ЛОДА Маркіяна Мальського, а через пів року його призначили першим заступником міністра розвитку громад. З грудня 2019 року по лютий 2020 року був виконувачем обовʼязків голови Львівської ОДА.

Після звільнення з ЛОВА Лозинського призначили першим заступником міністра розвитку громад та територій України Олексія Чернишова. У листопаді 2022 року став виконувачем обовʼязків міністра після відставки Чернишова. Вже після обʼєднання Мінрегіону та Мінінфраструктури став там першим заступником.

У січні 2023 року Лозинського затримали під час одержання частини хабаря у 400 тис. доларів. Йому повідомили про підозру за ч. 4 ст. 368 ККУ, а після цього Кабмін звільнив його з посади. Наразі справа про хабарництво Василя Лозинського розглядається в суді.