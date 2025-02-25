Сергія Білана підозрюють у зловживанні службовим становищем

Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура оголосили колишньому першому заступнику голови Державної фіскальної служби підозру у зловживанні службовим становищем, що завдало збитків державному бюджету на понад 641 млн грн. Зазначимо, що правоохоронці не розголошують імені підозрюваного, але за даними журналіста Олега Новікова, йдеться про Сергія Білана.

За даними правоохоронців, у 2017 році Сергій Білан в інтересах субʼєкта господарювання, умисно не підписав у встановлений термін проєкт рішення за результатами розгляду скарги платника податків на податкові повідомлення-рішення територіальних органів ДФС України. Через бездіяльність посадовця, ця скарга була автоматично задоволена на користь платника податку.

«При цьому службовець з метою прикриття своєї діяльності умисно створив видимість неможливості підписання такого рішення. Зауважимо, що службовець був єдиною уповноваженою особою в ДФС України на підписання рішення за результатами розгляду скарг платників», – йдеться у повідомленні САП.

Дії експосадовця призвели до того, що ДФС втратила право вимоги щодо сплати податків та штрафних санкцій у Державний бюджет України на суму понад 641 млн гривень.

За даними Олега Новікова, йдеться про скаргу «Ощадбанку» на рішення Офісу великих платників податків ДФС про нарахування фінустанові грошового зобов'язання за платежем з податку на доходи нерезидентів. «Ощадбанк» протягом 2013-2016 років застосував знижену ставку податку з доходів кіпрських офшорів – замість 15% було застосовано ставку від 0 до 2%.

Наразі Вищий антикорупційний суд обрав для підозрюваного запобіжний захід у вигляді застави у розмірі майже 10 млн грн.

Зазначимо, що Сергій Білан обіймав посаду першого заступника голови ДФС з травня 2015 року до грудня 2019 року. З 5 травня 2015 до 3 березня 2017 року головою ДФС був Роман Насіров.