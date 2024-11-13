Люк Бессон раніше підтримував Україну

На форумі, який має пройти 13-14 листопада у Москві, мають виступати «експерти» з Росії, Бразилії, Китаю, ОАЕ, Мексики, Сербії та інших країн. Він називатиметься «Культура. Медіа. Цифра» та до нього долучиться режисери Емір Кустуриця, Люк Бессон та Олівер Стоун. Як повідомляє Hromadske, про це повідомили російські ЗМІ з посиланням на організаторів форуму та московський комітет з туризму.

Сербського режисера Еміра Кустуріцу ЗМІ називають почесним головою форуму. Американський режисер Олівер Стоун та французький кінорежисер Люк Бессон мають приєднатися до форуму онлайн, тоді як Кустуриця буде присутній особисто.

Нагадаємо, Емір Кустуриця та Олівер Стоун давно підтримують російський режим. Натомість Бессон у своїй соцмережах висловлював підтримку Україні. Коментарів режисера щодо участі у форму знайти не вдалось.