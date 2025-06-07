Фаршировані баклажани – це смачна класика, яка ніколи не набридає. Страва вдало поєднує м’ясо, овочі та ніжну сирну скоринку, створюючи ароматну й ситну комбінацію. Її легко адаптувати під власні вподобання, змінюючи начинку чи спеції.

Інгредієнти:

баклажан – 1 шт. (приблизно 250-260 г);

яловичий фарш – 150 г;

хмелі-сунелі – 1 ч. л.;

волоські горіхи – 50 г;

цибуля – 1 шт.;

морква – 1 шт.;

твердий сир сулугуні – 100 г;

соняшникова олія – 2 ст. л.;

сіль та перець за смаком.

Спосіб приготування:

Спочатку варто підготувати духовку, увімкнувши її для розігріву до середньої температури. Тим часом ретельно промийте баклажан, не обрізаючи хвостика. Розріжте його навпіл і акуратно вийміть м’якоть ложкою, щоб утворилися «човники» для начинки, пише шеф-кухар Євген Клопотенко.

Витягнуту м’якоть наріжте невеликими шматочками. Моркву очистьте і натріть на крупній тертці, а цибулю подрібніть кубиками. На розігрітій пательні обсмажте спочатку цибулю, доки вона не стане м’якою та прозорою, потім додайте баклажани й моркву. Приправте сіллю та перцем, добре все перемішайте.

До овочів додайте подрібнені волоські горіхи та ароматну суміш спецій, як-от хмелі-сунелі. Продовжуйте готувати кілька хвилин, щоб усі смаки поєдналися між собою.

Після цього перекладіть овочеву суміш у миску й додайте до неї яловичий фарш. Добре вимішайте, щоб усі інгредієнти рівномірно розподілилися. Сир сулугуні натріть окремо на тертці – частину залиште для присипки.

Підготовлену начинку розкладіть у баклажанові човники, залишаючи трохи простору з країв. Викладіть овочі з фаршем на деко або у форму для запікання, застелену пергаментом. Зверху посипте сиром.

Запікайте в розігрітій духовці до утворення апетитної скоринки. Перед подачею дайте трохи охолонути, страва буде особливо смачною теплою або навіть ледь теплою.