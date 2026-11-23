Будинок відпочинку на 130 кв. м, проданий за 7 млн грн

Фонд держмайна України продав з аукціону в системі електронних торгів Prozorro.Продажі будинок відпочинку в селі Вовчий на Закарпатті за 7,05 млн грн, що в 77 разів дорожче за стартову ціну в 91 тис. грн. Про це повідомляє пресслужба ФДМУ.

Площа будинку в урочищі Ждимир – всього 130 м². На території також є альтанка, будинок охорони та лазня. Окрім того, до складу лоту увійшли меблі та побутова техніка.

«Закарпаття приваблює поціновувачів гірських краєвидів, спокійного відпочинку та подорожей на природі. Розташування в урочищі Ждимир у селі Вовчий створює цікаві передумови для розвитку проєктів у сфері відпочинку й туризму. Мальовнича локація та комплекс споруд формують потенціал для подальшого розвитку об’єкта, а можливість перепрофілювання дозволяє новому власнику розглядати різні сценарії його використання», – йдеться в повідомленні ФДМУ.

Фото ФДМУ

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На аукціоні, що відбувся 30 жовтня, було 80 учасників, серед яких підприємства, ФОПи, фізичні особи та громадські організації. Найвищу ставку – 7 050 921 грн – запропонувала підприємниця з Дніпра Оксана Синенко. Окрім ціни лоту, вона має сплатити ще 1,41 млн грн ПДВ.

Різний бізнес та зв’язки з ексвисокопосадовцями

49-річна Оксана Синенко придбала будинок відпочинку в Закарпатті як фізична особа. Але вона також є власницею кількох бізнесів, за даними аналітичної системи YouControl: ТОВ «Віа-Торг» (оптова торгівля деревиною і будматеріалами), ТОВ «Некст Інвест» (надання в оренду нерухомості), ТОВ «Абсолют-торг» (змішане сільське господарство).

Також підприємниця є співвласницею ТОВ «Фірма Сігма Плюс» (змішане сільське господарство) та ТОВ «Юніт Рент» (надання в оренду нерухомості). Бізнес-партнеркою Оксани Синенко за першим підприємством є Майя Каграманян, також жінки раніше мали інший спільний бізнес.

Майя Каграманян – громадянка Вірменії та, станом на початок 2022 року, дружина ексвисокопосадовця Едуарда Багдасаряна, про що свідчить його декларація про доходи, подана перед звільненням. Свого часу Едуард Багдасарян, Майя Каграманян та чоловік Оксани Синенко Ігор Синенко були співвласниками або почерговими власниками ТОВ «Градмарт» з Дніпра.

Едуард Багдасарян – ексдепутат міськради Дніпра та колишній заступник керівника апарату Верховної Ради України, якого звинувачують у спробі заволодіння 8 га державної землі в Києві. Ще одним фігурантом цієї справи є нардеп від ОПЗЖ Дмитро Ісаєнко. Зараз Едуард Багдасарян проживає у Вірменії, а в Україні оголошений в розшук.