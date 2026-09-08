Федору Стригуну 86 років

Львівський актор, режисер та колишній керівник театру імені Марії Заньковецької Федір Стригун переніс хірургічне втручання. Про це повідомив його син Назар на своїй сторінці у фейсбуку. Причину операції родина не розголошує.

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Операція, яку зробили у Першому медичному об’єднанні, за словами сина, минула успішно. Тепер на Федора Миколайовича чекає післяопераційне відновлення. Для цього родина Стригуна оголосила збір коштів.

«Лікарі виконали свою роботу блискуче, за що їм окремий доземний уклін, а ваша щира молитовна підтримка справді додала усім нам сил і наснаги. Проте обсяг витрат на необхідне хірургічне втручання та матеріали виявився достатньо значним, а попереду ще тривалий шлях післяопераційного відновлення, який потребуватиме суттєвих ресурсів», – написав Назар Стригун.

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«Ми розуміємо, що зараз важкі часи для кожного, але якщо ви маєте можливість та бажання підтримати Федора Миколайовича, будемо безмежно вдячні за будь-який внесок чи навіть репост», – додав він.

Для цього родина відкрила банку «Стригун. Лікарня».

​Номер картки: 4874 1000 3271 0751

​Нагадаємо, Федір Стригун – український режисер та актор. Він народився 1 листопада 1939 року. З 1965 р. Стригун став актором Львівського українського драматичного театру ім. М. Заньковецької, в з 1987 до 2019 року був художнім керівником театру. Федір Стригун – народний артист України (1979), доцент, член-кореспондент Академії мистецтв України. За 40 років творчої діяльності він зіграв понад 100 ролей у кіно та театрі.