Володимир Зеленський пропонував Федорову посади, які дозволять проводити реформи армії поза Міноборони, проте той відмовився

Колишній міністр оборони Михайло Федоров відмовився від посад, які запропонував йому президент України Володимир Зеленський. Причиною відмови стало прагнення Федорова повернути собі портфель міністра оборони, повідомило Financial Times із посиланням на джерела, ознайомлені з ситуацією.

Співрозмовники видання розповіли, що Володимир Зеленський запропонував Федорову низку альтернативних посад. Зокрема, йшлося про місце у Раді національної безпеки та оборони України. Посада передбачала прямий доступ до президента та мандат на нагляд за оборонними інноваціями та військовою реформою.

Згідно з запропонованою домовленістю, Федоров мав би наглядати за програмами оборонних технологій та зусиллями щодо масштабування виробництва зброї великої дальності. За даними джерел FT, це дозволило б йому продовжувати здійснювати реформи поза межами Міноборони та військового командування. Крім того, Федоров міг би працювати над залученням іноземних інвестицій в український оборонпром.

Втім, Михайло Федоров відмовився від пропозицій Зеленського. Співрозмовники видання зазначають, що він хоче повернутися до роботи в міністерстві оборони.

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«Зараз у нього багато важелів впливу. Він хоче одного: щоб його відновили. І він знає, що більшість суспільства на його боці», – повідомили джерела FT.

Нагадаємо, в Україні тривають масштабні мітинги через кадрові зміни в Кабміні, в межах яких звільнили Михайла Федорова. Учасники мітингів вимагають прозорих призначень до уряду, повернення на посаду Федорова та відставки Олександра Сирського з посади головкома.

18 липня Володимир Зеленський повідомив, що провів розмови з Федоровим та Сирським, та запевнив, що почув позицію мітингувальників. Сам Федоров того ж дня подякував українцям за їхню позицію та анонсував зміни.