Гроші виплачуватимуть зареєстрованим на території громади суб’єктам господарювання

Калуська міська рада почала приймати документи від фермерів для отримання часткового відшкодування вартості великої рогатої худоби. За кожну куплену корову чи бика у 2023-2024 роках мешканцям громади відшкодують до 1000 грн.

Як повідомили у прес-службі 21 травня, гроші виплачуватимуть зареєстрованим на території Калуської громади суб’єктам господарювання.

«Суб’єкти господарювання, які зареєстровані та провадять діяльність на території Калуської міської територіальної громади в галузі агропромислового комплексу можуть отримати часткове відшкодування вартості придбаної великої рогатої худоби, закупленої в період з 1 січня до 1 жовтня поточного року та з 1 жовтня до 31 грудня попереднього року в розмірі з пропорційним розподілом коштів за закуплені суб’єктами господарювання великої рогатої худоби відповідно до кошторисних призначень, що передбачені в бюджеті Калуської міської територіальної громади, але не більше як 1000 грн за одну велику рогату худобу», – зазначили у міськраді.

Щоб отримати гроші, власники тварин мають до 1 червня подати перелік документів у відділ з питань інвестицій та міжнародної інтеграції управління економічного розвитку міста Калуської міської ради.