ФФУ звернулася до FARE з проханням заборонити символіку так званих «ДНР» та «ЛНР» на стадіонах

СпортРоман Ганкевич, сьогодні, 17:35600

До теми

ФФУ звернулася до FARE з проханням заборонити символіку так званих «ДНР» та «ЛНР» на стадіонах
фото Футбол 24
Невідомі у фан-секторі італійської «Роми» вивісили прапор донецьких бойовиків

Федерація футболу України (ФФУ) надіслала звернення до FARE (Football Against Racism in Europe - організації, яка бореться з проявами расизму та ксенофобії в європейському футболі) із проханням додати до переліку забороненої для демонстрації на футбольних матчах символіки так званих «ДНР» та «ЛНР». Про це повідомляється на офіційному сайті ФФУ.

Раніше, 16 березня, ФФУ звернулася до УЄФА із проханням відкрити дисциплінарне провадження за фактом демонстрації символіки так званої «ДНР» під час матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів «Рома» - «Шахтар», який відбувся в Римі 13 березня 2018 року. Символіку помітили на трибуні фанатів «Роми».

ФФУ подякуала вболівальникам, які 19 березня також звернули увагу на цей факт та виступили з ініціативою подачі відповідної скарги до міжнародних футбольних інститутів.

Нагадаємо, 13 березня «Шахтар» програв італійській команді з рахунком 1:0 та вилетів з Ліги чемпіонів.

Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

До теми

УЄФА розгляне інцидент з появою прапора «ДНР» на секторі «Роми» в матчі з «Шахтарем» ZAXID.NET
«Шахтар» поступився «Ромі» та вилетів з Ліги чемпіонів ZAXID.NET
Пропозиції партнерів
Останні новини
більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання не нижче першого абзацу на "Zaxid.net" — обов’язкові. Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди "Zaxid.net". Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами. Усі права захищені. © 2005—2018, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», "Zaxid.net".

Рубрики

Читай нас

Редакція

Залиште відгук