ФФУ звернулася до FARE з проханням заборонити символіку так званих «ДНР» та «ЛНР» на стадіонах

Невідомі у фан-секторі італійської «Роми» вивісили прапор донецьких бойовиків

Федерація футболу України (ФФУ) надіслала звернення до FARE (Football Against Racism in Europe - організації, яка бореться з проявами расизму та ксенофобії в європейському футболі) із проханням додати до переліку забороненої для демонстрації на футбольних матчах символіки так званих «ДНР» та «ЛНР». Про це повідомляється на офіційному сайті ФФУ.

Раніше, 16 березня, ФФУ звернулася до УЄФА із проханням відкрити дисциплінарне провадження за фактом демонстрації символіки так званої «ДНР» під час матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів «Рома» - «Шахтар», який відбувся в Римі 13 березня 2018 року. Символіку помітили на трибуні фанатів «Роми».

ФФУ подякуала вболівальникам, які 19 березня також звернули увагу на цей факт та виступили з ініціативою подачі відповідної скарги до міжнародних футбольних інститутів.

Нагадаємо, 13 березня «Шахтар» програв італійській команді з рахунком 1:0 та вилетів з Ліги чемпіонів.