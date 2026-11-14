Співрозмовник блогера Василя Тимошенка представився Єгором Буркіним

Чоловік, який представився ватажком російського наркосиндикату «Хімпром» Єгором Буркіним, дав інтервʼю блогеру Василю Тимошенку та заявив, що на плівках НАБУ у справі «Карфаген» про покривання злочинної діяльності правоохоронцями він фігурує як «Мексиканець». У розмові з блогером він розповів, скільки платили правоохоронцям за безперешкодну роботу колцентрів та наркомагазинів, заявив, що розмови про замах на журналіста Дениса Бігуса «були блефом», а також звинуватив у причетності до корупційної системи ексгенпрокурора Кравченка та заступника голови ОП Татарова.

Раніше низка українських медіа заявила про те, що «Мексиканець» звертався до них із пропозицією дати інтервʼю. Волонтер Сергій Стерненко нагадав, що Єгор Буркін є повʼязаним із російською ФСБ наркоторговцем, а журналістка та засновниця інженерного ютуб-каналу «Мейканемо» Катерина Венжик припустила, що інтервʼю може бути створене за допомогою штучного інтелекту.

Шахрайські колцентри та їхні обороти

Під час розмови, опублікованої 13 листопада, чоловік з прихованим обличчям, який називає себе Єгором Буркіним, заявив, що в Україні діяли близько 1500 шахрайських колцентрів. Серед них, за даними «Мексиканця», були колцентри, які ошукували американців та могли заробляти від 5 до 10 млн доларів.

За його словами, офіс зі штатом у 50 співробітників платив за покривання з боку правоохоронців по 21 тис. доларів. «Мексиканець» стверджує, що по 7000 доларів отримували представники СБУ, Нацполіції та Офісу генпрокурора.

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За словами співрозмовника, для більших колцентрів суми для правоохоронців зростали пропорційно до кількості працівників. Загалом щорічні платежі силовим та правоохоронним органам він оцінив у близько 350-370 млн доларів.

«Мексиканець» заявив, що за місяць загальний обсяг грошей, які колцентри заводили до України, складав близько 2-3 млн доларів. Річний обіг, за його словами, склав приблизно 20 млн доларів.

Фігурант «Карфагену» стверджує, що до системи збору грошей був причетний ексначальник одного з департаментів ОГП Сергій Кропива, який начебто передавав частину тодішньому генеральному прокурору – Руслану Кравченку. Крім того, «Мексиканець» звинуватив у вибудовуванні системи покривання колцентрів заступника голови Офісу президента, якого називають «смотрящим» за правоохоронними органами Олега Татарова.

Про наркошопи U420

За словами «Мексиканця», щоденний обіг грошей у магазинах з продажу наркотичних «сувенірів» U420 досяг близько 4 млн грн. Він стверджує, щомісяця магазини виділяли хабарі для правоохоронців від 400 до 700 тис. доларів на місяць. «Мексиканець» заявив, що за кілька місяців мережа U420 мала вийти на показник 1,5 млн доларів, проте проєкт був «мінусовий», оскільки в нього вклали близько 2 млн доларів.

Нагадаємо, у квітні 2026 року правоохоронці провели масштабні обшуки в мережі магазинів U420 у Львові та інших містах. У Львові припинили роботу 12 торгових точок, де під виглядом сувенірної продукції продавали психотропні речовини. Підозри отримали троє людей – менеджерка мережі та двоє продавців.

За даними НАБУ, фігуранти «Карфагену» знали про те, що журналісти готують матеріали про U420 та звернулися до правоохоронців із запитом провести показові обшуки. Саме на тлі викриття мережі U420 на плівках НАБУ пролунала розмова про замах на Дениса Бігуса.

Замах на Дениса Бігуса

В інтервʼю «Мексиканець» підтвердив, що розмови про калічення чи вбивство журналіста Bihus.Info Дениса Бігуса дійсно відбувалися. Водночас він заявив, що повідомлення НАБУ про планування замаху нібито не відповідають дійсності.

Чоловік назвав розмови про можливість облити кислотою Дениса Бігуса «блефом», за допомогою яких він нібито намагався впливати на працівників СБУ.

«Не подобались вони (працівники СБУ – ред.) мені сильно. Чому не подобались? Тому що постійно займалися поборами, вимаганнями. Їх потрібно було час від часу ставити на місце – неважливо, якими методами. В тому числі й будь-яким блефом», – заявив співрозмовник Тимошенка.

Нагадаємо, 4 листопада НАБУ і САП повідомили про викриття низки посадовців СБУ, ОГП та Нацполіції в межах операції «Карфаген». Посадовців підозрюють у створенні злочинної організації, яка причетна до покривання діяльності шахрайських колцентрів, наркоторгівлі, катування людей, а також фальсифікації іноземної валюти.

За даними слідства, Під прикриттям правоохоронців зловмисники забезпечували продаж наркотичних засобів через мережу магазинів U420, а також незаконне виробництво контрафактних цигарок і підробленої іноземної валюти. Окрім того, члени угруповання організовували замовні викрадення людей, катування та вимагання коштів як в Україні, так і за кордоном.

НАБУ і САП вважають організатором угруповання раніше неодноразово судимого Андрія Осіпова, який фігурує на плівках як «Кримінал». Серед підозрюваних також: перший заступник начальника одного з департаментів СБУ Сергій Дука, перший заступник начальника Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції Володимир Ценов, заступник начальника відділу Управління карного розшуку ГУНП у Київській області Олександр Дем’янчук та Віталій Рибалко.