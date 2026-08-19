За Германа Галущенка внесли 150 млн грн застави чотири приватні компанії

НАБУ оприлюднило деталі операції «Форест Гамп» з викриття злочинної організації за участі депутатів та високопосадовців Офісу президента. У середу, 19 серпня, у пресслужбі НАБУ повідомили, що справа стосується легалізації отриманих злочинним шляхом 150 млн грн, які внесли як заставу для одного з фігурантів справи «Мідас».

Детективи не розкрили імені фігуранта, за якого внесли гроші. Втім, 150 млн грн застави у справі про відмивання коштів та участь у злочинній організації наприкінці червня внесли за колишнього міністра енергетики та юстиції Германа Галущенка.

За даними слідства, до складу групи входили заступник керівника Офісу Президента України, колишній народний депутат, голова правління державного банку, голова наглядової ради державного банку та інші особи. Раніше низка медіа повідомила про обшуки в:

заступниці голови ОП Ірини Мудрої

ексдепутата Максима Микитася

голови наглядової ради банку «Сенс банк» Миколи Гладищенка.

«Для реалізації схеми група осіб використала державний банк та рахунки підконтрольних підприємств. Кожен етап злочинного плану узгоджувався та контролювався “ним”. На початку червня організатори схеми отримали фактичний контроль над “Сенс банк”. Це дало їм можливість використовувати його у своїх інтересах», – повідомили у пресслужбі НАБУ.

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На записах розмов фігурантів згадується «Давид», який мав би стати разом з головою парламентського комітету «дахом» для «Сенс банку». Також на плівках фігурують «ізраїльський біженець Тимур» (ймовірно, Тимур Міндіч) та «Форест Гамп» (він же ж «Рядовий Раян» і «Герман»), за якого фігуранти мали внести заставу. Імовірно, йдеться про Германа Галущенка.

В одному з фрагментів розмов фігурантів йдеться про метод внесення великої кількості грошей в обхід Фінмоніторингу. Одна з довірених осіб розповідає, що працівники Фінмону попередили про «сервісні роботи», під час яких платіж фігурантів буде автоматичним, а не розглядатиметься індивідуально.

«Фінмон моніторить і вхід, і вони дають віконце, коли вони свою систему кладуть на цей сервіс – тоді ми формуємо платіж і відправляємо, щоб вона не потрапила в ручне управління», – сказала довірена особа екснардепа (ймовірно, Максима Микитася), що фігурує на плівках.

За даними слідства, перший транш у розмірі 50 млн грн був доставлений до офісу колишнього народного депутата та розділений. 15 млн грн отримала довірена особа, а 35 млн грн передали до конвертаційного центру, так званої «пральні». Гроші перевозили у чотирьох мішках.

Другий транш у розмірі 10 млн грн перевезли того ж дня. Ще 70 млн грн доставили до офісу ексдепутата. 20 млн грн з них передали довіреній особі, а 50 потрапили до «пральні».

Зазначається, що під час розслідування детективи викрили факти втручання підконтрольних людей до роботи НАБУ та інших правоохоронних органів. Зокрема, на записах розмов заступниці голови ОП згадувалася «підготовка наступника Ігоря Клименка» – керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, строк повноважень якого завершується 28 липня 2027 року.

«І все, і він на другий строк, на сім років, закріпиться, і нам всім п**да, говорю, просто», – каже заступниця голови ОП.

Нагадаємо, 19 серпня НАБУ повідомило про проведення спецоперації під назвою «Форест Гамп». В її межах правоохоронці провели обшуки за місцями проживання чинного та колишнього депутатів, заступниці голови Офісу президента і в керівництві «Сенс банку». Детальніше про обшуки та фігурантів справи читайте за посиланням.