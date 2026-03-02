У ніч на 30 січня 2026 року російська ракетна атака знищила склад «Філіп Морріс Україна» у Харкові

Компанія «Філіп Морріс Україна» оцінює збитки після ракетної атаки на харківську фабрику у січні 2026 року в 16 млн доларів і має намір стягнути ці гроші з Росії у міжнародних судах. Про це в інтерв’ю Forbes Україна фінансовий директор компанії Сергій Кальнооченко.

«Оцінка масштабів втрат все ще триває. Попередньо вони складають 16 млн доларів - це будівля і вся сировина, що зберігалася на складі», – зазначив Сергій Кальнооченко.

За його словами, жодна страхова компанія не бере на себе покриття воєнних ризиків у Харкові та області в обсягах, необхідних для тютюнової компанії, що є стандартною практикою на ринку в умовах війни.

«Тому ті втрати, які ми понесли, фактично залишаються втратами компанії. Ми також розглядаємо можливість компенсації збитків в рамках доступних міжнародних компенсаційних механізмів», – сказав він.

Нагадаємо, у ніч на 30 січня 2026 року російська ракетна атака знищила склад «Філіп Морріс Україна», що розташований на фабриці компанії у Харкові. Це третя атака на бізнес виробника з початку повномасштабного вторгнення Росії.

За повідомленням ДСНС Харківщини, у результаті атаки в січні 2026 року виникла пожежа площею понад 5000 кв. м, значних руйнувань зазнали будівельні конструкції. Компанія законсервувала виробництво в Харкові через безпекові ризики на початку повномасштабного вторгнення Росії у лютому 2022 року.

До повномасштабної війни «Філіп Морріс Україна» виготовляла у Харкові 20 млрд сигарет на рік. Продукцію продавали в Україні та експортували у понад 20 країн, зокрема Японію, Ізраїль, Грузію, Єгипет, країни ЄС.

Через зупинку виробництва у квітні 2022-го виробник почав імпортувати продукцію в Україну. Того ж року компанія тимчасово перейшла на виробництво сигарет на фабриці партнера у Києві.

У червні 2023-го «Філіп Морріс Україна» анонсувала інвестиції у понад 30 млн доларів у запуск нового виробництва у Львівській області, а у 2024-му відкрила його. До роботи на новій фабриці релокували 250 співробітників з Харкова.

У 2025 році Філіп Морріс в Україні стала найбільшим платником податків в Україні серед бізнесу, сплативши майже 59 млрд грн до бюджету.