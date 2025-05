У фільмографії акторки чимало справжніх шедеврів

Французька акторка Жюльєтт Бінош уже зовсім скоро на 12 днів стане найвпливовішою людиною у світі кіно. Вона очолить журі Каннського фестивалю, що триватиме з 13 до 24 травня. Саме журі під її головуванням визначить долю «Золотої пальмової гілки» та інших призів, які у свою чергу визначать майбутні кінотренди.

Нещодавно Бінош очолила Європейську кіноакадемії. Чудова актриса, володарка численних нагород відома великою кількістю вдалих та яскравих ролей. Пригадаймо кілька з них.

«Нестерпна легкість буття»

The Unbearable Lightness Of Being, 1988, режисер – Філіп Кауфман

Екранізація однойменного роману французького письменника Мілана Кундери. У центрі сюжету – молодий хірург Томаш, який заперечує справжнє кохання, проте не зневажає можливості проводити ночі в компанії різних дівчат. Усе змінюють події «Празької весни». Томаш одружується зі скромною та чарівною дівчиною Терезою, при цьому не залишаючи стосунків зі своєю коханкою Сабіною.

«Коханці з Нового мосту»

Les amants du Pont-Neuf, 1991, режисер – Леос Каракс

Дивна та шалена історія кохання. Вуличний факір Алекс потрапив у нічліжку для бездомних. Після лікування герой повертається на своє звичне місце проживання – міст Понт-Неф. Незабаром Алекс дізнається від свого приятеля про нову сусідку. Мішель – художниця, яка залишила своїх близьких. Дівчина втрачає зір і разом із ним вирішила відмовитися від свого минулого, розпочавши нове життя з парою незнайомих безпритульних. Між Алексом і Мішель спалахують почуття, що постійно піддаються випробуванням.

«Грозовий перевал»

Emily Brontë's Wuthering Heights, 1992, режисер – Пітер Космінський

Екранізація роману Емілі Бронте, в якій партнером Бінош став британський актор Рейф Файнс. Власник маєтку приводить бездомного молодого чоловіка Гіткліффа, який згодом завойовує його довіру та викликає симпатію у його дочки Кеті. На жаль, навіть справжнє кохання не приймає соціальної різниці між молодими людьми. Кеті змушена вийти заміж за іншого чоловіка, а Гіткліфф будує план помсти.

«Три кольори: синій»

Trois couleurs: Bleu, 1993, режисер – Кшиштоф Кесльовський

Перший фільм із культової трилогії Кшиштофа Кесльовського. 33-річна жінка Жюлі дивом виживає в автокатастрофі, яка забирає життя її чоловіка та дочки. Жюлі переїжджає до Парижа і поступово усвідомлює, що основними її ліками є музика.

«Англійський пацієнт»

The English Patient, 1996, режисер – Ентоні Мінгелла

Фільм завоював дев'ять «Оскарів». Одна з нагород дісталася й Бінош за роль другого плану. Дія картини розгортається під кінець Другої світової війни. Молода медсестра доглядає пацієнта, який сильно обгорів під час авіакатастрофи. Поранений згадує події минулого, зокрема, що стосуються його роману із заміжньою жінкою. Незабаром заборонене кохання призводить до низки трагічних подій.

«Шоколад»

Chocolat, режисер – Лассе Гальстрем, 2000

Невелике французьке містечко живе за застарілими канонами і традиціями. Все змінюється, коли добра і свавільна Вієнн Роше (Бінош) приїжджає сюди зі своєю маленькою донькою Анук та відкриває магазин солодощів. Шоколад, який готує Вієнн, підбирається індивідуально для кожного покупця. До того ж він розковує людей, змушує їх проявляти доброту та хотіти від життя більшого. Несподівано в її власне життя приходить любов в особі чарівного кочівника Ру (Джонні Депп).

«Копія вірна»

Certified Copy, 2009, режисер – Аббас Кіаростамі

Письменник Джеймс Міллер приїжджає до Італії на презентацію своєї книги, де розкриває тезу про перевагу копії над оригіналом. Герой знайомиться із власницею картинної галереї, яка під час бесіди пропонує супроводжувати його до сусіднього міста. В одному кафе їх вважають за чоловіка та дружину, і пара несподівано підіграє цій помилці, незабаром перестаючи помічати, як реальність стирається у них на очах. Ця роль принесла Бінош «Золоту пальмову гілку».

«Камілла Клодель 1915»

Camille Claudel 1915, 2013, режисер – Брюно Дюмон

Фільм Брюно Дюмона, похмурий та жорстокий, не розповідає про Каміллу Клодель як про видатну скульпторку. Сімʼя Камілли впевнена, що вона втрачає розум, і тому відправляє жінку до психіатричної лікарні. Тут серед божевільних, серед страху та жаху головна героїня змушена проживати свої нудні однотонні дні. Вона одержима страхом за своє життя і переконана, що її коханий та вчитель Огюст Роден причетний до змови проти неї.

Фільм брав участь у Берлінале. Фантастична акторська робота Жюльєтт Бінош є однією із найпомітніших в її кар’єрі.

«Смак пристрасті»

La passion de Dodin Bouffant, 2023, режисер – Чан Ань Гунг

Ця картина отримала приз за режисуру у Каннах та була представником Франції у потраплянні в оскарівську номінацію «найкращий міжнародний фільм» (не потрапила, на жаль). Партнером Бінош став Бенуа Мажимель.

1885 рік. Куховарка Єжені останні 20 років працювала на відомого кулінара Додена Буфана. З часом гастрономічна практика та взаємне захоплення перетворилися на романтичні стосунки. Особливий зв’язок породжує вишукані страви, які вражають навіть найбільших поціновувачів французької кухні.