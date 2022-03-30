Wirex — британська фінтех-компанія з ліцензією фінансового регулятора FCA

Британська ліцензована фінтех-компанія Wirex, продукт якої дозволяє оплачувати товари і послуги криптовалютами й традиційними грошима, відкриває свій другий R&D-центр в Україні у Львові у партнерстві з ITeaHub.

Багато українців втратили свою роботу через антигуманну російську агресію – компанії змушені скорочувати команди та прощатись з талановитими фахівцями. Wirex є міжнародним продуктом з 4,5 млн користувачів по всьому світу, тож компанія має бажання і можливість забезпечити проєктами велику кількість IT-фахівців з України, щоб швидше розвиватись та стимулювати ріст економіки нашої Батьківщини.

Серед відкритих позицій в компанії – Senior Solidity Engineer, QA Engineer (Back-end), .NET Back-end Developer, Domain Coordinator B2C, а також ще понад 15 інших кар’єрних можливостей, у тому числі й нетехнічних спеціальностей.

Усі бізнес-процеси в Wirex R&D налаштовані для віддаленої роботи, тому компанія пропонує full та semi-remote позиції, а також має можливість відправляти робочу техніку у ті регіони, куди це можливо.

Окрім Львова, компанія відкрила R&D-центр у польському Вроцлаві, допомагає теперішнім та новим членам команди із релокейтом до Польщі. До кінця воєнного стану ця опція розповсюджується лише на жінок, дітей, та старших родичів членів команди.

«Під час війни РФ з Україною кожен з нас, українців, робить все можливе для наближення спільної перемоги над ворогом. Ще один фронт боротьби – економічний. Ми маємо забезпечувати роботу фінансової системи України та продовжувати працювати – кожен на своєму місці. Тож ми будемо раді кооперації з досвідченими українськими IT-фахівцями та радо допоможемо забезпечити новим членам команди та їхнім сім’ям безпечне місце для роботи, а у разі необхідності – допомогу із релокейтом», – говорить CTO Wirex, голова Wirex R&D Руслан Колодяжний.

У лютому 2022 року Wirex залучила $15 млн інвестицій для розвитку R&D-центрів в Україні та розширення команди розробників для створення нового функціоналу фінтех-продуктів та масштабування платіжних сервісів на нові ринки після нещодавнього запуску продукту у США.

Тож попри війну, компанія разом із 250 українськими розробниками продовжує активно працювати над своїми продуктами – Wirex App, фінтех-застосунком, що дозволяє розплачуватись криптовалютою за товари й послуги дебетовою карткою Visa та Mastercard, автоматично конвертуючи цифрові активи у євро й долари. А також над Wirex Wallet – децентралізованим криптогаманцем, у тому числі для зберігання токенів De-Fi та NFT.

Як відповідь на військове вторгнення РФ в Україну, Wirex 25 лютого 2022 року заблокувала доступ росіянам до свого продукту Wirex App, підтримуючи активні дії щодо виключення Росії з ринку глобальних фінансових послуг, адже продукти Wirex доступні у 130 країнах світу, якими користуються понад 4,5 млн користувачів.

Про Wirex:

Wirex — британська фінтех-компанія з ліцензією фінансового регулятора FCA. У 2015 році компанія випустила першу у світі платіжну картку, яка поєднує цифрові та традиційні валюти з можливістю використання мультивалютних рахунків, грошових переказів та обмінних операцій.

Wirex заснували у 2014 році Павло Матвєєв і Дмитро Лазаричев, усвідомивши потребу в демістифікації світу криптовалют та необхідності зробити цифрові валюти доступними для кожного.

Wirex — Principal Member платіжних систем Visa та Mastercard, що дозволяє компанії самостійно випускати платіжні картки. Зараз картами Wirex Visa та MasterCard користуються понад 4,5 млн користувачів у 130 країнах. Wirex стрімко зростає, успішно запустивши карткову програму в Європі, Азійсько-тихоокеанському регіоні та випустивши власний токен Wirex Token (WXT). У 2021 році компанія опрацювала транзакцій на $10 млрд.

Офіси Wirex знаходяться у Лондоні (ВБ), Атланті (США), Торонто (Канада), Сінгапурі, Токіо (Японія), а R&D центр розташований в Україні. Глобально над продуктами працюють 400 фахівців, і до кінця 2022 року Wirex планує розширити свою команду до 600 спеціалістів. На сьогодні в офісах Wirex відкрито понад 60 вакантних позицій.

Враховуючи розвиток концепту метавсесвіту, протягом 2021 Wirex розширила свою лінійку продуктів, щоб забезпечити користувачам масовий доступ до DeFi-додатків. Починаючи з запуску популярного функціонала X-Accounts, що пропонує безпрецедентний рівень відсоткових ставок, Wirex продовжила поповнювати свій арсенал DeFi-продуктів випуском некастодіального гаманця криптовалютного Wirex Wallet і партнерством з Nereus, провайдером децентралізованого ринку ліквідності.

Місія Wirex — надати людям можливість користуватися перевагами світу, у якому всі валюти рівні.