Фірма екс-чиновника ЛОДА без конкуренції отримала підряд на 22 млн грн від військових

Західне територіальне квартирно-експлуатаційне управління 16 травня підписало договір з ТОВ «Будівельно-інвестиційна компанія "Галицький будівельник"» на капремонт їдальні у військовому містечку у Львові вартістю понад 22 млн грн. Закупівлю провели за переговорною процедурою, в якій взяла участь лише фірма-переможець. Її власником є колишній посадовець Львівської ОДА. Про це 20 травня повідомило антикорупційне видання «Наші гроші. Львів», посилаючись на інформацію сайту закупівель Prozorro.

Йдеться про капремонт їдальні у військовому містечку №135 на вул. Стрийській, 88 у Львові. Закупівлю здійснили за переговорною процедурою для потреб оборони.

Договором передбачено демонтаж і монтаж даху, заміна системи опалення та вентиляції, водопроводу та каналізації, облаштування системи пожежної сигналізації, а також благоустрій території. Роботи проводитимуть впродовж двох років.

За словами аналітика Центру громадського моніторингу та досліджень Юрія Кузька, така закупівля не є порушенням закону. Однак він не певен, чи саме цей закон треба було застосовувати при її проведенні.

«Оскільки це переговорна процедура для потреб оборони, то вона регулюється зовсім іншим законом. І тут дозволяється не скасовувати тендер, якщо подався лише один учасник. Тому тут немає прямого порушення законодавства. Але я не впевнений, чи вони правомірно застосували цей закон, оскільки він застосовується для забезпечення потреб оборони під час АТО. І я не впевнений, що їдальня у військовому містечку у Львові підпадає під цей критерій», – сказав Юрій Кузько ZAXID.NET.

Будівельно-інвестиційна компанія «Галицький будівельник» зареєстрована у 2016 році Олександром Овчаренком. Він є колишнім начальником управління капітального будівництва Львівської облдержадміністрації. Також свого часу Олександр Овчаренко працював начальником квартирно-експлуатаційного управління Західного оперативного командування, головою Шевченківської районної адміністрації Львівської міської ради та директором ДП Міноборони України «Західвійськбуд».

Протягом 2018-2019 років, за інформацією «НГ.Львів», «Будівельно-інвестиційна компанія "Галицький будівельник"» отримала 16 замовлень на загальну суму 157 млн грн.