Ділянка межує із трасою Київ - Чоп

Бродівська міськрада 22 липня провела в системі Prozorro.Продажі аукціон з продажу 1,33 га землі з цільовим призначенням «для розміщення та експлуатації будівель і споруд автомобільного транспорту та дорожнього господарства».

Стартова ціна лоту становила 7,5 млн грн. На торгах було троє учасників. ТОВ «Боревітер» запропонувало за ділянку 16 млн 200 грн і стало переможцем торгів. За результатами торгів земельна ділянка біля траси Київ – Чоп коштувала 120 тис. грн за сотку або 2894 долари за курсом НБУ на 22 липня.

ТОВ «Боревітер» зареєстроване на вул. Руській у Львові. 27 років тому його заснував Михайло Бручковський, який раніше також був учасником ТОВ «Підприємці Торпедо». Упродовж 27 років засновники та власники підприємства змінювалися. Зараз ТОВ «Боревітер» є у співвласності Михайла Бручковського (45%), Володимира Брезденя (45%) і Василя Нечая (10%). Володимир Брездень увійшов до складу власників ТОВ «Боревітер» наприкінці 2023 року, він вніс у статутний фонд фірми понад 2 млн грн.

Володимир Брездень працював у прокуратурі Львівської області за часів президенства Віктора Януковича. Після Революції Гідності він був заступником прокурора Львівщини. Як свідчать декларації про доходи Володимира Брезденя в реєстрі НАЗК, із прокуратури він пішов наприкінці 2019 року. Згідно з поданою екс-прокурором декларацією після звільнення, вся нерухомість була записана на його дружину Ольгу Заліську і дітей Анну і Володимира Брезденів. Сам прокурор володів лише автомобілем Mersedes Benz Viano 2013 року випуску і понад 1,5 млн грн готівки.

ТОВ «Боревітер», за даними сервісу YouControl, займається наданням в оренду нерухомого майна, послугами харчування і неспеціалізованою оптовою торгівлею.

Нагадаємо, у червні Бродівська міська рада продала 8,5 соток землі в центрі міста за ціною 22 тис. доларів за сотку. Покупцем стала мати депутата Бродівської міськради місцева підприємиця Ольга Шудрик.