На вулиці Кременецькій перекладуть бруківку

Підприємство з Кам’янець-Подільського виграло тендер на капітальний ремонт однієї з центральних вулиць Вишнівця. Вартість ремонту становить понад 21 млн грн. Тендер 27 серпня оголосило комунальне підприємство «Комунгосп “Вишнівець”». 28 вересня селище уклало угоду про роботи з хмельницькою фірмою «Євродорсервіс», яка єдина подала свою пропозицію на торги.

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На капітальний ремонт вул. Кременецька Вишнівецька громада планувала виділити близько 24 млн грн з місцевого бюджету. У системі Prozorro свою пропозицію подало лише одне підприємство, яке запропонувало провести роботи за 21 млн грн.

Згідно з технічними умовами проєкту, капітальний ремонт триватиме до 31 грудня 2027 року. Підрядник має розібрати бруківку на дорозі та викорчувати дерева, які заважатимуть проведенню ремонту. Також вивезти сміття, прибрати стару щебенево-піщану основу, демонтувати старі каналізаційні колодязі. Опісля мають покласти нову основу, переробити комунікації, зробити сучасне водовідведення, перекласти бруківку. Також будівельна фірма має поставити нові бортові камені, оновити тротуари, нанести розмітку та встановити дорожні знаки.

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За даними аналітичної системи YouControl, ТОВ «Євродорсервіс» зареєстроване в липні 2016 року в м. Заставна Чернівецької області громадянином Вірменії Сімоняном Араратом. У 2025 році підприємство перереєстрували в м. Кам’янець-Подільський. Компанія займається будівництвом доріг та автострад. Статутний капітал становить 20 тис. грн.

Ремонт вулиці у Вишнівці – це перший такий великий тендер для цього підприємства у 2026 році. Цьогоріч фірма вигравала тендери на невеликі ремонтні роботи, переважно в Моршинській громаді на Прикарпатті. Суми тендерів коливалися від 500 до 800 тис. грн. У 2025 році ТОВ «Євродорсервіс» взяло участь у державних закупівлях і виграло тендерів на 4,5 млн грн.

Окрім того, компанія згадується у кримінальному провадженні щодо розтрати бюджетних грошей під час ремонту укриття Горбаківського ліцею в Рівненській області у 2022 році. Провадження було відкрито на посадовців школи, які змовилися з відповідальними особами фірми, щоб заволодіти бюджетними грошима. Ремонт укриття вартував 735 тис. грн. Після його завершення підписали акти приймання виконаних робіт. Однак згодом з’ясувалося, що ремонт провели не повністю. Ця справа досі перебуває у суді.