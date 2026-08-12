Ремонт коридорів ліцею №7 мають завершити до 31 грудня 2027 року

Департамент міської інфраструктури Ужгородської мерії провів закупівлю капітального ремонту коридорів ліцею №7 по вул. Дворжака. Торги виграла компанія «СПМК-23» депутата Іршавської міської ради від партії «Рідне Закарпаття» Олександра Дешка.

Аукціон відбувся у середу, 12 серпня, з очікуваною вартістю лота 12,1 млн грн. Єдиним учасником торгів стало ТОВ «СПМК-23», яке запропонувало виконати роботи за 11,88 млн грн. Які саме роботи передбачені закупівлею, наразі невідомо. У випадку підписання договору, «СПМК-23» має завершити ремонт коридорів ліцею до 31 грудня 2027 року.

За даними аналітичного порталу Youcontrol, зареєстрована в Іршаві компанія «СПМК-23» постійно виграє аукціони на проведення капітальних ремонтів доріг на території громади та не вперше отримує підряди від Ужгородської міської ради.

Один із них – ремонт поліклініки на вул. Мартина вартістю 19 млн грн, проведений у 2024 році. У вересні 2025 року правоохоронці оголосили підозри директору компанії та інженеру з технічного нагляду Ужгородської міськради, які на підставі підроблених документів заволоділи майже 235 тис. грн з держбюджету.

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2 квітня Ужгородський міськрайонний суд закрив кримінальну справу керівника ТОВ «СПМК-23» Олександра Дешка через закінчення строків давності.

Через два тижні після цього компанія без конкуренції отримала підряд вартістю 125 млн грн на капітальний ремонт Ужгородської багатопрофільної лікарні, яку очолює однопартієць Олександра Дешка Олег Голуб. Журналісти сайту «Наші гроші» дослідили кошторис і встановили, що за матеріали для ремонту лікарні можуть переплатити щонайменше 3 млн грн.