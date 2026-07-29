Нелегальний кар'єр облаштували в Збаразькій громаді

Правоохоронці викрили організовану групу на Тернопільщині, яка незаконно видобувала корисні копалини. Замість геологічного вивчення надр підприємство вивезло та продало понад 53,6 тис. м3 піску. Про це повідомили в поліції Тернопільської області у середу, 29 липня.



За даними слідства, організували видобуток засновники та директор товариства. Вони купили кілька ділянок у Збаразькій громаді та отримали спеціальний дозвіл на геологічне вивчення надр терміном на три роки. Водночас вони не мали дозволу на видобування корисних копалин, однак розпочали промисловий видобуток піску.

Керівник безпосередньо керував роботами на місці незаконного видобутку, займався пошуком покупців, отримував гроші та оформлював документи для легалізації продажу. Судова інженерно-екологічна, економічна та судова товарознавча експертизи підтвердили, що таким чином зловмисники встигли незаконно видобути та вивезти 53,6 тис. м3 піску. Загальна сума збитків становить понад 11,35 млн грн.

Водночас розмір екологічного збитку складає 48,2 млн грн. Окрім того, поліцейські встановили факти легалізації грошей за проданий пісок на суму понад 12,4 млн грн.

Правоохоронці провели 17 санкціонованих обшуків. Вилучили чорнові записи, мобільні телефони, флешки та автомобілі. Того ж дня трьом учасникам організованої групи – двом засновникам товариства та його директору – повідомили про підозру за ч. 4 ст. 240 та ч. 3 ст. 209 КК України (незаконне видобування корисних копалин, вчинене організованою групою, та легалізація майна, одержаного злочинним шляхом, вчинене організованою групою).

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Санкція статті передбачає позбавлення волі на термін від 5 до 8 років з конфіскацією незаконно добутого майна та обладнання.