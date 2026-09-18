Роберт Фіцо заявив, що Словаччина не братиме участь у колективній обороні

Премʼєр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що не хоче участі країни у колективній обороні у разі збройного нападу, передбаченого 5 статтею Північноатлантичного договору. Про це словацький премʼєр заявив під час спілкування зі студентами та працівниками лікарні у Пряшові, передає «Українська правда».

Під час своєї промови премʼєр Словаччини не згадав Росію у контексті країни, яка може чинити агресію або становити загрозу безпеці країн Європи. Натомість він дорікнув лідерам європейських країн нібито їхньою «войовничою риторикою», а також поставив під сумнів, за яких обставин НАТО може вдатися до колективної оборони.

Роберт Фіцо заявив, що відмовляється виконувати зобов’язання за статтею 5 НАТО, відповідно до якої, збройний напад на одну з країн-членів НАТО розцінюється як напад на всіх членів Альянсу, й передбачє колективну оборону.

«Заради Бога, з ким ми хочемо битися? З ким? [...] Чи можете ви уявити, пані та панове, що була б застосована 5 стаття договору НАТО? Хтось може собі це уявити? Хтось може уявити, що нам скажуть: готуйте 5 тисяч солдатів, 10 тисяч солдатів, і вони підуть кудись битися? А ми навіть не знатимемо, з ким, чому і за що», – заявив Роберт Фіцо.

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Нагадаємо, 9 травня 2025 року прем’єр-міністр Словаччини був єдиним лідером Європейського Союзу, який відвідав військовий парад у Москві з нагоди святкування дня перемоги. У 2026 році Роберт Фіцо також відвідав Москву 9 травня та зустрівся з Владіміром Путіним, але не був присутній на військовому параді.