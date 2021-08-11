Роман Яремчук став гравцем португальського клубу 31 липня

Португальський футбольний клуб «Бенфіка» тимчасово перейменував свій англомовний твітер на честь українського футболіста Романа Яремчука – SL Benficachuk. Українець 10 серпня дебютував за «Бенфіку» у матчі кваліфікації Ліги чемпіонів проти московського «Спартака» та спровокував автогол у ворота суперника.

25-річний нападник Роман Яремчук з 2017 року виступав за бельгійський «Гент» і з 2018 року перебуває в складі збірної України. Під час Євро-2020 забив два голи у перших матчах групового етапу – проти збірних Нідерландів та Північної Македонії.

31 липня Яремчук став гравцем лісабонської «Бенфіки» – одного з найкращих клубів Португалії. Контракт розрахований на 5 років, вартість трансферу – 17 млн євро.

Перший матч за новий клуб Яремчук провів у матчі третього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів проти московського «Спартака». Він вийшов на заміну на 64 хвилині, і в компенсований час його удар спровокував автогол у ворота росіян. «Бенфіка» перемогла з рахунком 2:0 та за результатами двох матчів пройшла у раунд плей-оф, де побореться з нідерландським ПСВ за вихід у груповий етап ЛЧ.

Додамо, що 10 серпня ФК «Шахтар» у кваліфікації Ліги чемпіонів переміг бельгійський «Генк» і також вийшов у раунд плей-оф. За вихід у груповий етап український клуб побореться з французьким «Монако». Водночас київське «Динамо» розпочне виступи в Лізі чемпіонів одразу із групового етапу.